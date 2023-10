¿Manuel Añorve cometió traición en la extinción de fideicomisos del Poder Judicial? Esto dijo el senador luego de haber manifestado su rúbrica a favor de la causa.

Este martes 24 de octubre, las comisiones del Senado aprobaron la iniciativa de Morena de la extinción de 13 de 14 fideicomisos que correspondían a los departamentos del Poder Judicial.

Sin embargo, uno de quienes firmaron la propuesta, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve, dio una controversial declaración en defensa de su posicionamiento.

Esto último tomando en cuenta que las plantillas de oposición han expresado deliberadamente su desaprobación a la extinción de fideicomisos.

Así pues, tras calificarse el proceder de Manuel Añorve como una traición, esto dijo el legislador priísita sobre su firma en el proyecto en torno al Poder Judicial.

Tras darse a conocer que en el Senado se dio por buena la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, destacó que Manuel Añorve fue uno de los legisladores que firmó por la causa.

Lo cual hizo que su actuar fuera visto como una traición a la oposición y a los trabajadores del sector, según el parecer de quienes se manifestan en contra del plan.

Ante ello, Manuel Añorve dijo que él emitió su rúbrica “de buena fe” , bajo la solicitud de otra senadora que le explicó que el documento estaba relacionado a la creación de nuevas comisiones.

Es decir, según Manuel Añorve no cometió traición dado que la firma no se hizo con conciencia de aceptar el plan de extinción de fideicomisos del Poder Judicial.

En este sentido, el senador priísta solicitó que se retirara su voto en contra de los bienes del sector, ya que él no está de acuerdo con el plan de acción guinda.

“No quieran confundir; aquí seguimos en la lucha por los derechos laborales del Poder Judicial”, dijo Manuel Añorve tras formar parte de la resolución positiva de la extinción de fideicomisos.

“Quiero pedir que se retire mi firma, no quiero ninguna mala interpretación. Asumo la responsabilidad de haber firmado de buena fe, pero no fue lo que se me dijo [...] No puedo permitir que mi firma esté en ese acuerdo”.

Manuel Añorve