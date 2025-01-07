La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó su conferencia mañanera de hoy martes 7 de enero de 2025 en vivo desde Palacio Nacional. Te contamos cuáles son los temas importantes.

La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum dio inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum presentó la campaña ‘Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata’, que tiene como objetivo alertar sobre el daño que causan las drogas, en específico el fentanilo, con información científica que les permita tomar las mejores decisiones.

En este sentido, desde la conferencia mañanera, se realizó el estreno de la mini serie sobre el origen del fentanilo y cómo se convirtió en una crisis de salud pública en algunos países, principalmente en Estados Unidos.

La presidenta reveló que menos de dos semanas de la ceremonia, todavía no ha recibido invitación para asistir a la toma de posesión de Donald Trump el próximo 20 de enero.

En otro tema relevante, consideró que la renuncia de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá no implicará que México salga del T-MEC, ante la posible llegada de Pierre Poilievre.

En el último día de Ken Salazar como embajador de Estados Unidos en México, Claudia Sheinbaum subrayó los desencuentros que hubo con el funcionario estadounidense, sobre todo en el último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Mañanera de Claudia Sheinbaum: Informan sobre el virus HMPV en China; no representa amenaza por ahora para México

David Kershenobich, secretario de Salud, informa que el virus HMVP que está circulando actualmente en China desde junio del año pasado es un virus que produce un cuadro gripal que no se acompaña de una gran mortalidad.

Sostiene que a diferencia de lo que sucedía con Covid es una gripe y lo que ha sucedido es que han empezado a saturar el Sistema de Salud ahí en relación a cuadros gripales (...), así como que es distinto a cómo se comportó el Covid.

Detalla que “es un virus que se conoce desde hace tiempo, y por eso lo que mantenemos nosotros aquí es la vigilancia en esta época invernal en cuadros gripales y por eso la recomendación general de abrigarse y no exponerse al frio”.

La Secretaría de Salud señala que México mantiene una vigilancia epidemiológica y que el virus no ha representado una amenaza para la población del país”.

Mañanera: Claudia Sheinbaum destaca “desencuentros” con embajador Ken Salazar

En el último día de Ken Salazar como embajador de Estados Unidos en México, Claudia Sheinbaum considera que “en el último periodo hubo desencuentros con el embajador”.

Recalca que uno de esos desencuentros fue porque opinó sobre la reforma al Poder Judicial, la cual “un día aplaudió y otro día reprobó”, pero aclara que “no tiene por qué opinar el embajador de Estados Unidos sobre un asunto que le compete a México”.

Sheinbaum también señala que otro desencuentro que hubo con Ken Salazar fue la pausa que puso el ex presidente AMLO en su relación con el gobierno de México que tuvo que ver con la detención del Mayo Zambada, ya que nunca fue esclarecida la participación de Estados Unidos.

Mañanera: Claudia Sheinbaum niega riesgo de expulsión de México del T-MEC con renuncia de Justin Trudeau y posible llegada de Pierre Poilievre

Claudia Sheinbaum considera que la renuncia de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá no implicará que México salga del T-MEC, ante la posible llegada de Pierre Poilievre.

Insiste que el tema del T-MEC no es un asunto de competencia, sino de complementariedad.

“No creo que vaya a ocurrir algo con el Tratado; Canadá, Estados Unidos y México se han beneficiado mucho del T-MEC. No es un asunto de competencia, sino de complementariedad” Claudia Sheinbaum

Mañanera: Claudia Sheinbaum aún no ha sido invitada para toma de posesión de Donald Trump

Claudia Sheinbaum revela que todavía no ha recibido invitación para asistir a la toma de posesión de Donald Trump el próximo 20 de enero.

Aclara que hasta ahora sólo la embajada de México en Estados Unidos ya fue invitada, pero señala que no sabe si habrá asistencia de jefes de Estado a la ceremonia.

“Hasta ahora no hemos recibido invitación; recibió invitación la embajada mexicana en Estados Unidos, como embajada, pero no sabemos si va a haber representantes de jefes de Estado o no” Claudia Sheinbaum

Mañanera: Claudia Sheinbaum su equipo no ha tenido reuniones con el de Donald Trump

Claudia Sheinbaum aclara que hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna reunión de su gabinete con el equipo de Donald Trump, pues aún no han sido nombrados oficialmente en el Congreso de Estados Unidos.

En este aspecto, señala que su gabinete esperará al nombramiento oficial de los integrantes del equipo de Donald Trump para tener contactos con ellos.

“Ellos tienen que aprobar a su equipo en el Senado en Estados Unidos para que el secretario canciller pueda tener contacto con el secretario de Estado de Estados Unidos, pues tiene que ser aprobado... entonces, vamos a esperar” Claudia Sheinbaum

Mañanera: Claudia Sheinbaum defiende a Carlos Slim por reportaje de New York Times

Luego de que presuntamente Carlos Slim aún tendría un pequeño porcentaje en las acciones del medio estadounidense, Claudia Sheinbaum refirió que el empresario mexicano ya habría vendido todas sus acciones de New York Times.

Aunado a ello, considera que Carlos Slim no cree que podría usar al New York Times para sacar reportajes en torno al fentanilo en México para perjudicar a su gobierno.

“Habría que ver si Slim todavía tiene las acciones. Hasta donde yo sabía creo que ya no tenía acciones, pero hay que revisarlo... no creo que se utilice el New York Times por un empresario mexicano” Claudia Sheinbaum

Mañanera: Claudia Sheinbaum reitera postura contra maíz transgénico

La presidenta Claudia Sheinbaum indica que el maíz que proviene de Estados Unidos es principalmente maíz amarillo, el cual se utiliza para el consumo de ganado y aves.

Señala que la tortilla es producida con maíz amarillo, por lo que se está planteando la prohibición de importación de maíz blanco transgénico y su siembra en México.

“Lo que queremos que quede en la Constitución es la protección de nuestro maíz, que es una protección de la biodeviersidad cultural y también de la salud”, apunta la mandataria.

Mañanera: Claudia Sheinbaum presenta estreno de mini serie sobre el fentanilo

Desde la conferencia mañanera, se realizó el estreno de la mini serie sobre el origen del fentanilo y cómo se convirtió en una crisis de salud pública en algunos países, principalmente en Estados Unidos.

Esta miniserie tiene el objetivo informar a la población mexicana que el fentanilo es una droga que es muy adictiva y que podría provocar la muerte.

“De la Innovación de Janssen a un problema de salud pública”

En 1961 la farmacéutica Johnson & Johnson advirtió sobre la peligrosidad de la sustancia debido a su intensidad

La ONU agregó al Fentanilo a la “Convención Única de 1961 sobre estupefacientes”

En 1968 la FDA aprobó su uso médico diluido para reemplazar a la morfina En 1990 EUA aumentó el uso de opioides para tratar a pacientes médicos a través de prescripciones

En 2001 la farmacéutica gastó 200 millones de dólares en una campaña para promover el promover y comercializar OxyContin, un opioide

Mañanera de Claudia Sheinbaum: SEP presenta guía para docentes sobre drogas y su impacto en la salud

Mario Delgado, titular de la SEP, presenta la guía para docentes de la estrategia en el aula sobre vida saludable y contra las drogas.

Informa que los maestros tendrán de dos a 3 intervenciones pedagógicas a la semana con las y los adolescentes para hablar sobre las distintas drogas y su impacto en la salud.

El funcionario señaló que la SEP imprimió 10 millones de ejemplares de la guía titulada ‘Orientaciones para Madres, Padres y Familias’.

Asimismo, también se realizarán asambleas con la comunidad educativa en cada escuela para hablar sobre las adicciones.

Mañanera de Claudia Sheinbaum: SEP impulsará campaña ‘Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata’

Mario Delgado, titular de la SEP, destaca que la campaña ‘Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata’ incluye una estrategia de vida saludable que orienta a las y los estudiantes hacia una alimentación sana, la activación física y la prevención de las adicciones.

Señala que desde la SEP se impulsará la estrategia en el aula “Prevención de adicciones” en la que participarán 11.8 millones de estudiantes de educación secundaria y media superior de escuelas públicas y particulares.

La estrategia en el aula iniciará el 13 de enero de 2025 en educación secundaria y el 4 de febrero en educación media superior.

Mañanera de Claudia Sheinbaum: Leticia Ramírez presenta campaña ‘Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata’

Leticia Ramírez Amaya, coordinadora de Asuntos Gubernamentales, informa que la campaña ‘Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata’, tiene como objetivo “decirles a las y los jóvenes, a las y los adolescentes, el daño que causan las drogas” con información científica que les permita tomar las mejores decisiones.

Además, detalló los 2 pilares de esta campaña:

La prevención: la atenderá la SEP apoyada por la la Secretaría de Cultura

La atención: será trabajada por todo el sector Salud del Gobierno de la República

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

El tema principal de la mañanera de Claudia Sheinbaum podría ser el tiroteo en el Consulado de Honduras en Atlanta que dejó un mexicano muerto.

Otro tema importante será la renuncia de Justin Trudeau como primer ministro de Canadá, a unos días de la toma de protesta de Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos.

En ese sentido, es posible que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccione a las burlas de Donald Trump por la renuncia de Justin Trudeau.

Igualmente en temas internacionales, la presidenta respondería a Ken Salazar, quien mandó un mensaje sobre el fentanilo en su última conferencia como embajador de Estados Unidos en México.

La presidenta de México volvería a abordar el tema de Mexicana de Aviación, tras la suspensión del acuerdo con Transportes Aéreos Regionales (TAR).

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum podría hablar sobre el enfrentamiento de policías estatales de Guanajuato con sicarios y los narcobloqueos en carreteras.