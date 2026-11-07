Protección Civil alerta por lluvias intensas y frío en estos estados de México

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó a la población por las condiciones meteorológicas que afectarán a distintas regiones este sábado 7 de noviembre por el avance del frente frío 4.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el avance del frente frío número 4 provocará lluvias intensas, bajas temperaturas y fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país.
Estos son los estados de México afectados por lluvias intensas y bajas temperaturas este sábado
Las precipitaciones más fuertes de este viernes se concentrarán en el norte y noreste del país, aunque también se esperan lluvias en entidades del centro, sur y sureste. Los estados afectados serán:
Lluvias intensas con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Lluvias muy fuertes con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros
- Chihuahua
- Chiapas
Lluvias fuertes con acumulaciones de 25 a 50 milímetro
- Sonora
- Sinaloa
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Oaxaca
- Guerrero
Chubascos
- Baja California Sur
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de provocar inundaciones en zonas bajas, encharcamientos, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.
Asimismo, exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional, debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar.