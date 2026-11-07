La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó a la población por las condiciones meteorológicas que afectarán a distintas regiones este sábado 7 de noviembre por el avance del frente frío 4.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el avance del frente frío número 4 provocará lluvias intensas, bajas temperaturas y fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país.

Estos son los estados de México afectados por lluvias intensas y bajas temperaturas este sábado

Las precipitaciones más fuertes de este viernes se concentrarán en el norte y noreste del país, aunque también se esperan lluvias en entidades del centro, sur y sureste. Los estados afectados serán:

Lluvias intensas con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

Lluvias muy fuertes con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros

  • Chihuahua
  • Chiapas

Lluvias fuertes con acumulaciones de 25 a 50 milímetro

  • Sonora
  • Sinaloa
  • San Luis Potosí
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Guerrero

Chubascos

  • Baja California Sur
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de provocar inundaciones en zonas bajas, encharcamientos, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

Asimismo, exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional, debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar.

Protección Civil alerta por lluvias intensas y frío en estos estados de México
(@CNPC)
Protección Civil alerta por lluvias intensas y frío en estos estados de México
Protección Civil alerta por lluvias intensas y frío en estos estados de México (@CNPC)