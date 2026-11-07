Protección Civil alerta por lluvias intensas y frío en estos estados de México

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó a la población por las condiciones meteorológicas que afectarán a distintas regiones este sábado 7 de noviembre por el avance del frente frío 4.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el avance del frente frío número 4 provocará lluvias intensas, bajas temperaturas y fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país.

Estos son los estados de México afectados por lluvias intensas y bajas temperaturas este sábado

Las precipitaciones más fuertes de este viernes se concentrarán en el norte y noreste del país, aunque también se esperan lluvias en entidades del centro, sur y sureste. Los estados afectados serán:

Lluvias intensas con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Lluvias muy fuertes con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros

Chihuahua

Chiapas

Lluvias fuertes con acumulaciones de 25 a 50 milímetro

Sonora

Sinaloa

San Luis Potosí

Veracruz

Oaxaca

Guerrero

Chubascos

Baja California Sur

Jalisco

Colima

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de provocar inundaciones en zonas bajas, encharcamientos, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

Asimismo, exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional, debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar.

(@CNPC)