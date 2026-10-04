El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció un encuentro con madres buscadoras en la Ciudad de México (CDMX), previsto para llevarse a cabo entre diciembre y enero.

“Llevamos muchos años esperando el momento de encontrarnos con ellas. Entonces, la prioridad o lo más importante en nuestra agenda o programación son las reuniones, encuentros y actividades con las Buscadoras, el día y la hora que ellas establezcan”. Moisés, subcomandante del EZLN

De acuerdo con Moisés, subcomandante del EZLN, el encuentro tiene el objetivo de dar “un abrazo a las Buscadoras” para refrendar su admiración y respeto a su labor.

Además, hizo un llamado a evitar que el movimiento de búsqueda sea usado para promover agendas políticas y sociales: “Aquí no importan las religiones, las culturas, las afinidades políticas ni los territorios”, agregó.

EZLN anuncia encuentro con madres buscadoras en CDMX (Isabel Mateos / Isabel Mateos Hinojosa)

EZLN se reunirá con madres buscadoras en CDMX

Al participar en una sesión informativa sobre el viaje que realizará una delegación del EZLN, el subcomandante Moisés informó que se reunirá con madres buscadoras en la CDMX.

Además, hizo un atento llamado a evitar que su encuentro sea tergiversado por los grupos políticos, quienes, según dijo, buscan aprovechar el dolor para beneficiarse en 2027.

“hay que estar atentos. Debemos garantizarles a las Buscadoras que su dolor y su empeño heroico no sean usados para nada que no decidan ellas libre y voluntariamente”. Moisés, subcomandante del EZLN

El EZLN ha señalado que su reunión, llamada Gira por la Vida, capítulo México, busca escuchar sus experiencias y expresarles su reconocimiento, cariño y respeto por el trabajo que realizan.

Por su parte, el capitán Marcos sostuvo que la búsqueda no debería ser solo de las familias, sino una responsabilidad compartida entre el Estado y la población civil.

“La búsqueda de verdad y justicia la hemos dejado, irresponsablemente, sólo en los hombros de esos grupos, colectivas y organizaciones, y eso no está cabal”. Marcos, capitán del EZLN

EZLN anuncia encuentro con madres buscadoras en CDMX (Isabel Mateos / Isabel Mateos Hinojosa)

Madres buscadoras invitan al EZLN a jornada de búsqueda en el Ajusco

Con motivo de su próxima visita, las madres buscadoras de la capital del país invitaron formalmente al EZLN a una jornada de búsqueda en campo en el Ajusco, al sur de la CDMX.

La invitación para buscar en el “cementerio clandestino”, como ellas mismas lo nombraron, se hizo el 2 de octubre en el CIDECI-Unitierra, en el conversatorio Gira por la Vida.