Pemex confirma dos trabajadores lesionados tras ataque armado en refinería de Minatitlán

Un ataque armado en las inmediaciones de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Minatitlán, dejó un saldo de un trabajador muerto y otro herido, de acuerdo con los primeros reportes de seguridad.

Los hechos ocurrieron en la zona norte de las instalaciones de la refinería de Minatitlán, Vercruz, donde se reportó la agresión contra trabajadores. Tras el incidente, elementos de seguridad desplegaron un operativo en la zona para atender la emergencia.

Ataque armado en refinería de Minatitlán, Veracruz (@Pemex / X)

Pemex confirma trabajadores lesionados en refinería de Minatitlán

A través de sus canales oficiales, Pemex informó que dos trabajadores resultaron lesionados en la portada norte de la refinería de Minatitlán, Veracruz.

Asimismo, Pemex señaló que colabora con las autoridades competentes para la atención del caso.

Los reportes difundidos sobre el ataque armado señalan que una de las víctimas perdió la vida, y de acuerdo con la información disponible, uno de los trabajadores fallecidos se desempeñaba como vigilante.

La información oficial de Pemex confirmó que hubo personas lesionadas, aunque indicó que continuará comunicando detalles conforme disponga de información verificada.

Despliegan operativo tras ataque armado en Minatitlán

Luego de la agresión, elementos de seguridad acudieron a la refinería de Pemex en Minatitlán para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes; hasta el momento, la información disponible no permite establecer con certeza cómo ocurrió el ataque ni quiénes serían los responsables.

El caso se suma a los hechos de violencia registrados en Veracruz y mantiene la atención sobre las condiciones de seguridad en las inmediaciones de instalaciones estratégicas de Pemex.

Se espera que las autoridades proporcionen más información sobre las víctimas y las circunstancias de la agresión en la refinería de Minatitlán de Pemex conforme avancen las investigaciones.