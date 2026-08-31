La diputada de Morena, Elena Segura, reclamó a Luisa Alcalce durante una reunión privada que los legisladores reciben reformas con errores, calificando la situación como ‘de pena’.

“Le pongo el ejemplo en materia de Abuso Sexual. Hicimos aquí las puntualizaciones de dónde estaban los errores y nos dijeron “se va tal cual”, éramos Cámara de origen. En el Senado, dos semanas después, nos la regresaron con los errores que habíamos detectado. De verdad, es de pena". Elena Segura, diputada de Morena.

Elena Segura aseguró que se han recibido iniciativas con inconsistencias y se les ha pedido “no mover ni una coma”, lo cual, aseguró, ha dejado “vapuleada” a la bancada al no poder defender las propuestas ante la oposición.

Frente a esta situación, la también integrante de la Comisión de Justicia hizo un llamado a Luisa Alcalde a que se escuche a diputados y senadores cuando se señalen errores en las iniciativas presentadas.

“Piden no mover ni una coma”; dice Elena Segura a Luisa Alcalde sobre reformas con errores

En presencia de la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, la diputada Elena Segura denunció que, pese a detectarse errores en las iniciativas, a los legisladores se les ha pedido “no mover ni una coma”.

“Ha habido ocasiones en que, en las iniciativas que nos llegan, encontramos algunas incompatibilidades, incongruencias, antinomias jurídicas; lo hacemos del conocimiento de los equipos de trabajo y, sin embargo, literalmente nos dicen que no se mueve ni una coma”. Elena Segura, diputada de Morena.

Elena Segura señaló que esta situación ha dejado a la bancada “vapuleada” frente a la oposición, quienes muestran argumentos legítimos para rechazar las iniciativas del Ejecutivo.

“...y eso, consejera, nos provoca que lo tengamos que defender y argumentar en el Pleno, en las Comisiones y nos vemos vapuleados por la oposición… pero lo peor del caso es que con argumentos legítimos". Elena Segura, diputada de Morena.

Elena Segura dio dos ejemplos de esta situación: uno sobre la iniciativa en materia de Abuso Sexual y otro sobre la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En el primer caso, expuso que los legisladores indicaron claramente dónde estaban los errores y la respuesta fue “se queda tal cual”. En cambio, en el segundo, afirmó, el error se corrigió hasta la sesión del Pleno.

Elena Segura, diputada de México (Instagram | @elenaseguratrejo)

Elena Segura pide que se escuche a diputados y senadores cuando señalen errores

Por ello, Elena Segura solicitó a Luisa Alcalce que se solucione esta situación y que se atienda a diputados y senadores cuando señalen errores en las iniciativas presentadas.

“Creo que estamos aquí para hacer leyes efectivas y que vayan en beneficio de todas y todos los mexicanos, pero, además, que respalden a nuestra presidenta”. Elena Segura, diputada de Morena.

Elena Segura expresó su deseo de que haya más apertura, una comunicación fluida y que, si tienen la razón, se les escuche y se les permita crear leyes efectivas.