Luisa Alcalde recibió la propuesta para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Amparo de Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN).

La consejera jurídica de la presidencia acudió a la SCJN para recibir la propuesta que busca fortalecer su coordinación, así como autonomía administrativa.

De acuerdo con Luisa Alcalde recibió la Ley de Amparo y Poder Judicial para integrarlas con el paquete de iniciativas que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Congreso de la Unión.

Luisa Alcalde recibe propuesta de reforma a la Ley de Amparo y Poder Judicial

Luisa Alcalde acudió a la SCJN para recibir la propuesta para reformar la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de la mano de Hugo Aguilar Ortiz.

Durante una sesión de diálogo con las y los ministros, la consejera jurídica reconoció a las instituciones que conforman el Poder Judicial de la Federación “por construir, mediante el diálogo y la coordinación, una propuesta para consolidar el nuevo diseño constitucional”.

Luisa Alcalde recibe propuesta de reforma de Ley de Amparo y Poder Judicial (@LuisaAlcalde/X)

Asimismo, resaltó el trabajo del Poder Judicial para presentar esta propuesta que busca modificar el mecanismo de asuntos que recibe la SCJN, la autonomía de los órganos judiciales y la creación de un Pleno de Órganos Superiores.

Por su parte, Hugo Aguilar Ortiz señaló que estas propuestas buscan “adecuar el marco legal al nuevo diseño constitucional”, así como fortalecer el funcionamiento del poder judicial.

Esto a través de 3 ejes:

mayor coordinación entre los órganos superiores

mayor independencia administrativas para atender las necesidades específicas de cada uno

reglas que fortalezcan su funcionamiento

A la presentación de la propuesta de la reforma también se presentaron: