Durante la quinta edición del espacio Derecho de Réplica, Luisa María Alcalde abordó las narrativas difundidas en algunos medios de comunicación y redes sociales sobre la supuesta intimidación del crimen organizado a los jugadores de la selección de Ecuador durante su participación en México.

En el ejercicio también se contrastó con información oficial el contenido de una columna de opinión sobre los avances socioeconómicos de los gobiernos de la Cuarta Transformación, con el propósito de refutar las afirmaciones que, de acuerdo con las autoridades, presentan a este proyecto como un riesgo para el país.

Luisa María Alcalde rechaza versiones sobre el partido México vs. Ecuador

Con base en un análisis del comportamiento de diversas plataformas digitales, Luisa María Alcalde Luján explicó que se detectó la difusión de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación que buscaban generar una tendencia de opinión para poner en duda el triunfo de la selección mexicana frente a Ecuador.

La funcionaria señaló que también se promovió una narrativa relacionada con la inseguridad en México, la cual, afirmó, fue amplificada por algunos actores de la vida pública identificados con posturas de derecha.

Asimismo, durante la sesión se revisaron las declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y las contradicciones entre sus afirmaciones difundidas en distintos medios y una entrevista posterior en la que, según se expuso, reconoció no contar con elementos para respaldar algunas de sus aseveraciones.

Derecho de Réplica aborda información sobre el caso Rubén Rocha

En la conferencia también participó la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling, quien respondió a publicaciones relacionadas con un presunto blindaje informativo en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La funcionaria explicó que las solicitudes de información citadas por un medio de comunicación están vinculadas con un expediente que forma parte de procesos judiciales en curso, motivo por el cual fue reservado en su totalidad.

Luisa María Alcalde analiza desinformación sobre Ecuador y declaraciones de Ken Salazar (Cortesía )

No obstante, indicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se determinó hacer pública la información que no corresponde a notas diplomáticas, debido a que estos documentos mantienen un carácter reservado por su naturaleza.

Finalmente, Luisa María Alcalde afirmó que el objetivo de Derecho de Réplica es contrastar las versiones difundidas sin sustento con información oficial, a fin de que la ciudadanía cuente con mayores elementos para formarse una opinión crítica sobre distintos temas de interés público.