Layda Sansores, gobernadora de Campeche, hizo historia, pues podría ser la primera gobernadora en aparecer en el registro nacional de personas sancionadas por violencia política contra mujeres por determinación del Tribunal Electoral.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó por unanimidad el registro de Layda Sansores en dicho registro nacional, ya que la gobernadora dijo contar con unas fotografías de desnudo de legisladoras del PRI:

Las declaraciones de Layda Sansores se dieron durante una emisión del Martes del Jaguar en julio de 2022, en la cual acusó al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, de poder revelar las fotos de las diputadas:

Layda Sansores ignoró orden del TEPJF y no ofreció disculpa a diputadas del PRI

“Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche