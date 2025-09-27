En conferencia de prensa, la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, de 38 años de edad, ha asegurado que el PRI está “al borde de la extinción”.

Extinción del PRI de la cual habla Luisa Alcalde y no solo ella, sino todo el mundo ve el ocaso del partido, expresó.

“Hoy se habla mucho del ocaso del PRI, tanto en series como en redes sociales. Y cómo no: ya sea en Oaxaca o en cualquier parte de México, ese partido está al borde de la extinción”. Luisa Alcalde

Así como la líder de Morena, Luisa Alcalde precisa que la extinción del PRI ha llegado por sí sola ante los hechos de la historia del partido.

“El priismo se entierra solo, no necesitamos hacer más, solitos se han quedado en el basurero de la historia”. Luisa Alcalde

Ante “el borde de la extinción” del PRI, Luisa Alcalde asegura que la transformación continúa con Morena con Morena

Tras hablar que el PRI está “al borde de la extinción”, la presidenta de Morena, Luisa Alcalde aseguró que la transformación continúa en el país con los gobiernos encabezados por Morena.

“Nosotros lo que necesitamos y trabajamos para ello, es para que se continúe con la transformación, que se continúe con un proyecto para la gente que respete los pueblos originarios que permita realmente, como lo hemos logrado”. Luisa Alcalde

A lo que Luisa Alcalde se dijo orgullosa de que con Morena a la cabeza del país, se ha logrado “ reducir la pobreza 13.4 millones de mujeres y hombres salieron de la pobreza en el sexenio del presidente López Obrador” .

Asimismo, Luisa Alcalde dijo que el trabajo de la transformación sigue fuerte en el sexenio en curso, de la presidente de 63 años de edad, Claudia Sheinbaum.

“Va a seguir esta política es el segundo piso de la transformación y tenemos todo para seguir reduciendo la desigualdad, la pobreza, garantizando justicia, bienestar para eso creamos Morena ese fue el objetivo, tener un vehículo que permitiera llegar a la toma de decisiones, trasforma y gobernar para la gente”. Luisa Alcalde

Además de esto, Luisa Alcalde apuntó que la transformación del país se ve más fuerte con el reconocimiento por parte del pueblo de México.

Precisando Luisa Alcalde que el proyecto del gobierno de Claudia Sheinbaum cuenta con un apoyo y respaldo por parte del pueblo del 80%, “la gente aprueba la gestión de nuestra presidenta, y también lo vemos en el caso del gobierno estatal” , finalizó.