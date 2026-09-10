Luis Donaldo Colosio Riojas responde a quienes dudan que es originario de Sonora y comparte su invitación de bautizo para demostrar que nació en Magdalaena de Kino.

“Hasta les puedo mandar una copia de mi invitación de bautismo, que también fue en Magdalena de Kino, Sonora” Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano

El senador de Movimiento Ciudadano reiteró que es originario de Sonora, luego de que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, asegurara que Luis Donaldo Colosio había nacido en la CDMX.

Luis Donaldo Colosio muestra su invitación de bautizo para confirmar que nació en Sonora

Ante los señalamientos sobre su lugar de nacimiento, Luis Donaldo Colosio asegura que su acta de nacimiento indica que es originario de Magdalena de Kino, Sonora.

El senador de Movimiento Ciudadano también compartió una invitación de bautizo, la cual indica que el evento religioso se realizó en la iglesia de Santa Maria Magdalena, ubicada en este municipio.

Luis Donaldo Colosio comparte invitación de su bautizo en Sonora (Especial )

Luis Donaldo Colosio insiste en que todos sus registros educativo, oficiales y comicios electorales se ha identificado como sonorense.

Agreró que su acta está inscrita en el Registro Civil de Sonora desde 1985.

El político mencionó que el artículo 9 de la Constitución de Sonora marca que un ciudadano puede ser sonorense, si sus padres pertenecen a este estado.

Luis Donaldo Colosio acusa que lo quieren descalificar con su lugar de origen

El exalcalde de Monterrey dice que las dudas sobre su lugar de nacimiento son para descalificarlo y son parte de un “espionaje político”.

Luis Donaldo Colosio considera que los ataques de Ariadna Montiel y Alfonso Durazo son el resultado de un nerviosismo “porque su proyectito se está cayendo”.

El político critica que se gasten recursos públicos en descalificarlos, cuando deberían de invertir en fiscalías y aparatos de invetsigación que persiga criminales.

Hasta el momento, Luis Donaldo Colosio no ha confirmado si aspira la gobernatura de Sonora, pero a finales de agosto expresó que ya tenía definidido su furuto político rumbo al 2027.