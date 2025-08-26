Fue en redes sociales que Lourdes Mendoza denunció el hostigamiento hacia su hija menor de edad, por el cual acusó a Jesús Ramírez Cuevas de realizarlo mediante sus bots; esto le habría respondido el ex vocero.

De acuerdo con lo señalado, las agresiones contra la hija de Lourdes Mendoza tuvieron lugar después de que la periodista habló sobre el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Jesús Ernesto López Gutiérrez.

Y es que al igual que exhibió a Emilio Lozoya en el Hunan en 2021, un restaurante de Paseo de la Reforma de lujo, así compartió la foto de Jesús Ernesto López Gutiérrez cuatro años después, como apuntó Lourdes Mendoza en su mensaje.

Lourdes Mendoza acusa a Jesús Ramírez de usar bots para hostigar a su hija menor de edad

En su perfil de X y con el hashtag “Con los niños no”, Lourdes Mendoza señaló que Jesús Ramírez Cuevas estaría usando bots para atacar a su hija, quien es una niña que recibió un apodo en redes sociales.

Por lo mismo, Lourdes Mendoza hizo un llamado a presidencia, debido a que Jesús Ramírez Cuevas justificó el hostigamiento a su hija con la profesión de la periodista, tal como acusa.

Acorde con lo dicho por Lourdes Mendoza, habría marcado a Jesús Ramírez Cuevas para reclamarle el uso de bots para hostigar a su hija, sin embargo, el funcionario también habría aceptado su responsabilidad en los ataques.

En ese primer mensaje, Lourdes Mendoza recibió el respaldo de Jorge Romero, quien dijo que es increíble el nivel de miseria para atacar a una niña, aunque también el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe dijo lo mismo.

Y fue a quien Lourdes Mendoza respondió con un nuevo mensaje en el que acusó a Jesús Ramírez Cuevas de reconocer que sus presuntos bots pueden atacar a los hijos de los periodistas, así sean menores de edad.

Lourdes Mendoza denuncia ataques a su hija y acusa a presuntos bots de Jesús Ramírez Cuevas (Captura de pantalla)

Igualmente Lourdes Mendoza apuntó que si los ataques a su hijo es por lo dicho sobre los hijos de AMLO, en su caso ellos no son menores de edad, aunque Jesús Ernesto acaba de cumplir 18 años.

Lourdes Mendoza: Beatriz Gutiérrez respondió a su mensaje sobre Jesús Ernesto López Gutiérrez

Los ataques a su hija son en respuesta al mensaje de Lourdes Mendoza con una foto de Jesús Ernesto López Gutiérrez en el Hunan, cuatro años después de que ella misma exhibiera a Emilio Lozoya tras recibir prisión domiciliaria.

Sin embargo, la visita de Jesús Ernesto López se da a semanas del viaje de su hermano, Andrés Manuel López Beltrán, a Japón, tal como señaló la periodista, quien también utilizó un apodo en contra del hijo de AMLO.

En consecuencia del mensaje de Lourdes Mendoza, Beatriz Gutiérrez Müller, mamá de Jesús Ernesto López, se pronunció en sus redes sociales y señaló que la periodista sufriría de efebifobia, que es la fobia a los adolescentes.

Esto después de citar su mensaje contra medios del 18 de agosto , en donde preguntó a diversos “etcétera” si seguirán calumniando para “vengarse de ya saben quién”, aunque no mencionó en su mensaje a Lourdes Mendoza.