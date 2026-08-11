Emigdio Gabriel Moreno, hermano del dirigente priista Alito Moreno, es un empresario originario de Campeche vinculado con el sector energético y petrolero, así como proveedor de bienes y servicios para Pemex y dependencias públicas.

Ingeniero químico petrolero por el IPN, ha impulsado empresas de servicios industriales y de comercialización de equipo hidráulico.

Sin embargo, investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción lo relacionan con empresas fachada y depósitos por 11 millones de pesos entre 2016 y 2017, además de la adquisición de seis inmuebles valuados en más de 40 millones.

¿Quién es Emigdio Gabriel Moreno? (Especial)

¿Quién es Emigdio Gabriel Moreno?

Emigdio Gabriel Moreno, hermano de Alito Moreno, es un empresario mexicano originario de Campeche relacionado con empresas del sector energético y petrolero; además de como proveedor de bienes y servicios para Pemex y otras dependencias públicas.

¿Cuántos años tiene Emigdio Gabriel Moreno?

Se desconoce la fecha de nacimiento, así como la edad de Emigdio Gabriel Moreno.

¿Cuál es el signo zodiacal de Emigdio Gabriel Moreno?

Se desconoce cuál es el signo zodiacal de Emigdio Gabriel Moreno.

¿Emigdio Gabriel Moreno tiene esposa?

La información sobre la vida privada de Emigdio Gabriel Moreno se desconoce, por lo que no sabemos si tiene o no esposa.

¿Emigdio Gabriel Moreno tiene hijos?

Se desconoce si Emigdio Gabriel Moreno tiene o no hijos.

¿Qué estudió Emigdio Gabriel Moreno?

Emigdio Gabriel Moreno cuenta con una licenciatura como ingeniero químico petrolero por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), título que obtuvo en 1997.

¿Cuál es la trayectoria de Emigdio Gabriel Moreno?

Emigdio Gabriel Moreno es un empresario vinculado con el sector industrial y energético que ha impulsado empresas dedicadas a servicios del sector petrolero.

Asimismo, está relacionado con empresas de comercialización de equipo de medición y control hidráulico e infraestructura.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Emigdio Gabriel Moreno está vinculado con empresas fachada.

Entre 2016 y 2017 se realizaron depósitos por 11 millones de pesos a una cuenta a nombre del hermano de Alito Moreno, parte de ellos se transfirió a una firma de nombre Cuda Consulting.

Asimismo, entre 2013 y 2021, Emigdio Gabriel Moreno adquirió 6 inmuebles en la CDMX con un valor aproximado de 40.7 millones de pesos en colonias como Polanco y Puerta Alameda.