La renuncia de Jorge Alberto Zavala Frías como secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) se produjo en medio de la polémica generada por la difusión de contenido relacionado con Daniel Casasús, aspirante de Morena a la alcaldía de Centro rumbo a las elecciones 2027.

De acuerdo con reportes locales, la salida de Jorge Alberto Zavala Frías ocurrió tras las críticas de consejeros electorales que consideraron que su actuación podía comprometer los principios de imparcialidad, neutralidad e independencia que deben regir al IEPCT en Tabasco.

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