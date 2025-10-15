La reforma a la Ley de Amparo aprobada en la Cámara de Diputados, ya llegó al Senado en donde será analizada en los próximos días.

A través de la cuenta oficial de Laura Itzel Castillo Juárez de 67 años de edad, presidenta del Senado de México, reveló que les había llegado la minuta con la reforma a la Ley de Amparo.

La minuta de la reforma a la Ley de Amparo que fue aprobada en la Cámara de Diputados, llegó hasta la Mesa Directiva del Senado, confirmado por la presidenta del mismo, Laura Itzel Catillo Juárez.

Por lo que se espera sea revisada en los próximos días y se turnen a las comisiones de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos, siendo este el próximo paso de la reforma a la Ley de Amparo para su trámite legislativo.

Se espera que la aprobación a la reforma a la Ley de Amparo se de vía fast track, por lo que se espera que se abra una sesión vespertina para su aprobación tras la comparecencia del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Cabe recordar que durante la madrugada del 15 de octubre, fue aprobada la reforma a la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados y devuelta al Senado

Esto con una nueva redacción del artículo 3º transitorio para diferencias las etapas en que los juicios se resolverán con las disposiciones vigentes y nuevas reglas, según la nueva reforma a la Ley de Amparo.

El dictamen de la reforma a la Ley de Amparo, se aprobó con 332 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones de dos diputados del PT y la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

