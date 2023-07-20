Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, permanece en el centro de las investigaciones impulsadas por la Fiscalía General de la República por presuntos delitos relacionados con corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Su nombre surgió en distintos procesos judiciales vinculados al exsecretario de Seguridad Pública, tanto en México como en Estados Unidos, donde se indaga el origen de recursos utilizados para la adquisición de propiedades y otros bienes.

Las autoridades mexicanas mantienen vigentes acciones legales para buscar su localización y eventual comparecencia ante la justicia.

FGR busca a Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna

En comunicado emitido el 19 de julio de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se giraron tres órdenes de aprehensión vigentes contra Genaro García Luna por diversos delitos, independientemente de su proceso en Estados Unidos.

Sin embargo, también señaló que se girará una orden de aprehensión en contra de su esposa Linda Cristina Pereyra y “varios hermanos”.

Dicha orden de aprehensión es por la participación delictiva de Genaro García Luna, además de contratos ilegales y abusivos de equipamiento de las cárceles públicas federales del país.

Anteriormente en mayo de 2023, también emitieron una orden de aprehensión en contra de Linda Cristina Pereyra en conjunto con otras 61 personas, incluyendo a su esposo Genaro García Luna.

Así como la mamá de ella, Cristina Gálvez González, entre otros familiares y funcionarios relacionados.

#FGRInforma | La #FGR tramita con carácter de urgente ante las autoridades correspondientes, la cumplimentación de órdenes de aprehensión, a través de #Interpol, en contra de Genaro “G” y de sus cómplices que se dieron a la fuga, para obtener, en su caso, la extradición que… pic.twitter.com/e7RktRpLWW — FGR México (@FGRMexico) July 19, 2023

Linda Cristina Pereyra es esposa de Genaro García Luna desde el 2008

Linda Cristina Pereryra Gálvez es esposa de Genaro García Luna, a quien conoció en 2008.

Linda Cristina Pereyra es Licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Profesionales y Posgrados, según los datos de su cédula profesional con número 11347536 expedida en 2018.

De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, antes de conocer a García Luna, Linda Cristina Pereyra tenía un negocio llamado “Café Los Cedros” que estaba ubicado al sur de la Ciudad de México y que, posteriormente, serviría para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

A su vez, Linda Pereyra tenía otra sucursal de su café en Cuernavaca y ambas estaban registradas a su nombre ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Investigaciones de los gobiernos de México y Estados Unidos revelaron que García Luna y su esposa adquirieron al menos ocho inmuebles con un valor total superior a los 10 millones de dólares; algunas de ellas, en una de las zonas más lujosas de Florida.

Dichas propiedas habrían sido obtenidas por triangulación de recursos, con la participación de empresas legalmente establecidas.

Es importante mencionar que luego de ser detenido Genaro García Luna en noviembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una demanda en contra de ella por supuestas operaciones financieras ilegales.

Al finalizar el gobierno de Felipe Calderón, tanto Linda Cristina Pereyra como Genaro García Luna se establecieron en Estados Unidos en 2012, en donde abrió otros dos negocios:

Restaurante & Beverage Operator Los Cedros y

Los Cedros and Best Friends Group LLC.

Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra (Especial)

Participación de Linda Cristina Pereyra durante juicio de Genaro García Luna

Desde el inicio del juicio de Genaro García Luna, subieron al estrado una serie de testigos e informantes de la Fiscalía de Estados Unidos, mientras que el exsecretario de Seguridad se reservó su derecho a testificar.

Pero quien sí testificó a favor de Genaro García Luna fue su esposa Linda Cristina Pereyra.

La defensa de Genaro García Luna señaló que Linda Cristina Pereyra fue la única testigo a favor del exfuncionario durante su juicio el pasado febrero de 2023.

Y es que Linda Cristina Pereyra declaró haber estado con él en algunos episodios clave que fueron exhibidos durante el juicio.