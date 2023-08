Mediante redes sociales, Lilly Téllez declaró que quiere que la FGR (Fiscalía General de la República) atraiga el caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el pasado 15 de diciembre de 2022.

Ciro Gómez Leyva señaló el pasado 14 de agosto que igualmente en estas fechas buscará el apoyo de la FGR, especialmente de la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión , para que la investigación de su atentado encuentre al autor intelectual.

Esto recalcando que pese a las detenciones de los presuntos autores materiales , todavía desconoce al autor intelectual, por lo que no sabe quién quiso matarlo, por lo que solicitará la ayuda de la FGR.

Aunque el empresario Ricardo Salinas Pliego señaló que el atentado en contra de Ciro Gómez Leyva pudo haber sido perpetrado por Mario Alberto Romero “El Tucán”, presunto jefe de plaza de los Caballeros Templarios.

Lilly Téllez quiere que la FGR atraiga el caso del atentado contra Ciro Gómez Leyva

La senadora panista, Lilly Téllez comentó mediante una publicación en redes sociales que “ante la indiferencia, ineptitud y perversidad de la Fiscalía de la CDMX” (Ciudad de México), presentará un exhorto para que precisamente la FGR atraiga el caso.

De acuerdo con Lilly Téllez, la impunidad presentada por parte de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ante el atentado de Ciro Gómez Leyva, “también es un atentado a la libertad de expresión” .

En el documento, firmado por Lilly Téllez, menciona que este asunto de trascendencia exige justicia, no solamente por el periodista, también por la sociedad.

Por lo mismo, pide que “se realice una investigación apegada a la constitucionalidad, legalidad, objetividad [..] y con respeto a los derechos humanos”, pero ahora por parte de la FGR.

En el documento compartido por Lilly Téllez menciona que lo expuesto sería sometido a la consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión , esto con carácter de urgente.

La atracción del caso sobre el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva sería a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión , de acuerdo con Lilly Téllez.

Ante la indiferencia, ineptitud y perversidad de la Fiscalía de la CDMX, sobre el atentado en contra de @CiroGomezL, presentaré un exhorto para que la @FGRMexico atraiga el caso.



Esta impunidad también es un atentado a la Libertad de Expresión. pic.twitter.com/ujINn8omid — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 16, 2023

Desinformación sobre quién quiso matarme es absoluta: Ciro Gómez Leyva

Al comentar que buscaría el apoyo de la FGR, Ciro Gómez Leyva también explicó sus razones, la principal es que después de 8 meses “la incertidumbre sobre quién quiso matarme es total”.

Agradeció el trabajo de la fiscalía de la CDMX, sin embargo, destacó que sus abogados están en la desinformación absoluta, como le señaló a Carlos Loret de Mola.

Ciro Gómez Leyva destacó que podría sentarse a esperar otros 8, 16 o 24 meses, sin embargo, la preocupación seguirá presente , tal como se observa desde diciembre, que asiste con un fuerte dispositivo de seguridad a todas partes.

“¿Pero quién fue? Ni idea. ¿Fue alguien desde el poder? No sé”, por lo que acudirá a la FGR, aunque también mencionó la posibilidad de que la dependencia no le quite la incertidumbre .