El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) relanzó a inicios de 2025 la Licencia de Conducir Permanente digital, y si no sabes quién puede tramitarla, presta atención a estos detalles:

Conductores con Licencia tipo A vigente (para vehículos particulares)

Personas que renovaron o repusieron su Licencia tipo A en los últimos 3 años

Residentes de la Ciudad de México que puedan comprobar domicilio en la capital

Usuarios con Llave CDMX activa, ya que el trámite digital se realiza en esa plataforma

Conductores sin adeudos de tránsito registrados en la Tesorería

En caso de ser un conductor que cumple con las características para pedir la Licencia de Conducir Permanente digital, solo tienes que realizar un pago de mil 500 pesos para llevar a cabo el trámite.

Licencia de Conducir Permanente digital: Estos conductores NO pueden tramitarla

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, relanzó en enero de 2025 la Licencia de Conducir Permanente digital, para simplificar trámites, reducir costos a largo plazo y responder a la alta demanda.

Sin embargo, se trata de una medida temporal, es decir que hay un periodo específico en el cual los automovilistas pueden llevar a cabo el trámite del documento, pues su emisión estará disponible hasta diciembre de 2025.

Por otro lado, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), informó quién puede tramitarla, pero detalló quienes son los conductores que no tienen derecho a pedirla:

Quienes nunca han tenido una Licencia tipo A

Conductores con licencias vencidas hace más de 3 años

Personas que cuenten con multas o adeudos pendientes

Conductores que buscan licencias de tipos distintos al tipo A

Motocicletas



Transporte público



Transporte de carga

Licencia permanente CDMX (Cuartoscuro / Magdalena Montiel Velázquez)

Licencia de Conducir Permanente digital: ¿Qué tan válida es?

En caso de que aún no cuentes con la Licencia de Conducir Permanente digital, debes saber que cuenta con la misma validez de una licencia en formato físico siempre y cuando tenga vigencia.

Es decir que con puedes circular de manera legal con la Licencia de Conducir Permanente digital, pues tiene la misma función que el conocido documento en plástico.