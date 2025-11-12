Del 13 al 17 de noviembre estará en marcha El Buen Fin 2025 y si te estás preguntando si la licencia de conducir permanente CDMX tendrá descuento, te contamos lo que se sabe.

En el 2024, el gobierno de la CDMX activó un descuento para los automovilistas que tramitaron su licencia, lo que ha causado expectativas por el Buen Fin 2025 y la licencia permanente.

Sin embargo, debes saber que al menos hasta hoy 11 de noviembre, ninguna autoridad o funcionario de la capital del país, ha informado si habrá algún descuento en el trámite.

Licencia de conducir permanente no tendría descuento por El Buen Fin 2025

Pese a que el año pasado sí hubo descuento para el trámite de la licencia de conducir en la CDMX, todo parece indicar que para este Buen Fin 2025 no habrá rebajas en la licencia de conducir permanente.

Es decir que si estás por realizar el proceso para solicitar tu licencia de conducir permanente tipo A, tendrás que pagar los mil 500 pesos que corresponden del trámite.

Aunque habría que estar al pendiente de la información que emita la Secretaría de Finanzas del gobierno de la CDMX, pues tampoco hay una negativa rotunda sobre un posible descuento por el Buen Fin 2025.

Licencia de Conducir Permanente CDMX (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Licencia de conducir permanente: Así puedes tramitarla

Si aún quieres obtener la licencia de conducir permanente pese a que no vaya a tener un descuento por el Buen Fin 2025, recuerda que el trámite estará disponible hasta diciembre de este mismo año , por lo que debes seguir este proceso:

Agenda cita en Semovi, pues ante alta demanda cerca de la fecha límite, se recomienda agendar de inmediato en módulos oficiales Presenta documentos físicos: Identificación oficial Comprobante de domicilio CDMX Comprobante de no adeudos Curso teórico aprobado Los módulos reciben y validan la documentación antes del pago. Realiza el pago de mil 500 pesos en caja o con línea de captura el cual habilita la expedición de la licencia permanente en plástico Recoge tu licencia: La emisión se realiza en el módulo; en algunos macromódulos se habilitan horarios extendidos por alta demanda