La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, anunció que se va a ampliar hasta el 2026 el plazo para el trámite de la licencia permanente.

“Hemos decidido integrar al paquete financiero la ampliación de la emisión de licencias permanentes durante 2026″ Clara Brugada

En ese sentido, la mandataria confirmó que al ampliarse la expedición del documento en la CDMX, también se aplicará un cambio en los costos y te contamos cuál será el nuevo precio.

Licencia permanente: Clara Brugada anuncia ampliación del plazo hasta 2026

En conferencia de prensa ofrecida este martes 18 de noviembre, la jefa de gobierno Clara Brugada, anunció que se va ampliar hasta el 2026 el plazo de la licencia permanente y confirmó que habrá nuevo precio.

Al respecto, Clara Brugada refirió que fue por demanda de la propia ciudadanía que ha mostrado un inesperado interés en el documento, que se tomó la decisión de ampliar el plazo para la emisión de la licencia permanente.

“Estos números superan la estimación que teníamos contemplada y rompió todos los pronósticos previstos” Clara Brugada

En ese sentido, pidió los habitantes de la CDMX a que programen sus trámites con más calma, toda vez que resaltó que va a estar disponible a lo largo de todo el siguiente año.

Cabe destacar que el documento solo estaba previsto para este 2025 y se esperaba que el trámite terminara el 31 de diciembre, sin embargo, la alta demanda obligó a extender el plazo para su emisión.

Licencia permanente: confirman precio del documento

En la misma conferencia de prensa en la que Clara Brugada anunció que la emisión de la licencia permanente se va a extender hasta el 2026, Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Finanzas, confirmó el precio del documento.

““El costo es el mismo, no va a tener aumentos. Eso permite que, si se realiza el pago este año, se facilite el flujo de un año a otro” Juan Pablo de Botton Falcón. Secretario de Finanzas de la CDMX

Es decir que durante el 2026, el trámite para la licencia permanente en la capital del país seguirá siendo de mil 500 pesos

Requisitos para tramitar la licencia permanente en CDMX

Conoce los requisitos y el proceso para solicitar la licencia permanente en CDMX:

Cumplir con requisitos: Ser residente de CDMX, tener licencia tipo A vigente o anterior Accede al portal oficial: Ingresar a Llave CDMX con tu cuenta, selecciona “Licencia permanente tipo A” y da clic en “Iniciar trámite” Genera línea de captura: el sistema te da la opción de pagar en línea o descargar la línea de captura Realiza el pago de mil 500 pesos, ya sea en bancos, tiendas autorizadas o directamente en línea con tarjeta Carga documentos: INE o pasaporte, comprobante de domicilio, comprobante de no adeudos de infracciones y certificado de curso teórico si aplica Validación del sistema que se te notificará por correo electrónico Obtén tu licencia: Se genera tu constancia digital con número de licencia permanente y puedes descargarla desde tu cuenta Llave CDMX