Ricardo Monreal, diputado de Morena, manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum ante su propuesta de imponer aranceles a China como se plantea en el Paquete Económico 2026.

Fue en conferencia de prensa que ofreció el jueves 11 de septiembre, que el legislador federal de Morena expresó su apoyo a la propuesta, debido a que rechazó posibles afectaciones en la relación bilateral.

En ese sentido, al plantear su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal sentenció que “México tiene derecho” de imponer aranceles a China para cuidar su mercado interno.

Ricardo Monreal respalda a Claudia Sheinbaum (Especial)

Ricardo Monreal defiende aranceles a China planteados por Claudia Sheinbaum

La propuesta de Paquete Económico 2026 que está en manos de la Cámara de Diputados, incluye un apartado que plantea imponer aranceles a productos de países sin tratado comercial, como China.

Ante los señalamientos que se han hecho desde China, en los que se acusa se trata de una medida coercitiva, Ricardo Monreal defendió la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo anterior debido a que rechazó que sea coerción y sostuvo que México cuenta con el derecho de aplicar cuotas arancelarias a los países que considere en busca de cuidar su mercado interno.

De la misma forma, el diputado federal de Morena aseveró que la medida no está dedica a China, sino que se buscará aplicar a todos los países con los que México no cuenta con un tratado comercial.

En ese sentido, aseveró que las nuevas cuotas de exportación están diseñadas con la finalidad de proteger tanto el mercado interno como la industria nacional, para fortalecer el Plan México.

Al insistir en que los aranceles no serán exclusivos para China, sino para todos aquellos países con los que no existe ningún tratado comercial, sentenció que es una acción que “hace todo el mundo”.

China rechaza aranceles de México; acusa coerción

El gobierno chino respondió al Paquete Económico 2026 con una crítica directa, debido a que advirtió que los aranceles a China planteados en la propuesta, se tratan de una medida de coerción.

La embajada china en México advirtió que los aranceles afectarán la relación bilateral, pues vulneran tratados internacionales y responden a “intereses externos”, en referencia a Estados Unidos.

Cabe resaltar que en el Paquete Económico 2026 se plantea que se apliquen cuotas de exportación de hasta un 50% a productos de sectores clave como autos, textiles y electrodomésticos.

Ante ello, especialistas han señalado que la medida podría provocar represalias, afectar las exportaciones mexicanas y sobre todo tensar el equilibrio comercial que existe con China.

Fue ante los señalamientos de la embajada del gigante asiático que Ricardo Monreal salió a respaldar a Claudia Sheinbaum, pues dijo que no es una medida de coerción y México está en su derecho de actuar.