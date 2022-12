Layda Sansores, gobernadora de Campeche, se derrite ante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la conferencia mañanera de hoy 5 de diciembre: “eres hombre otra dimensión, no te comprenden, te amamos”, señaló.

Desde Campeche, Layda Sansores expresó todo su cariño, admiración y respeto a AMLO, y al movimiento que representa.

De igual forma, la gobernadora de Campeche enlistó las obras que se han realizado en coordinación con el gobierno federal, y agradeció al presidente por ello; añadió que siempre es bienvenido en la entidad.

Layda Sansores ignoró orden del TEPJF y no ofreció disculpa a diputadas del PRI

En su participación en la conferencia mañanera de hoy, Layda Sansores dedicó algunos minutos de su intervención para halagar a AMLO, a quien calificó como un hombre “de otra dimensión”.

La gobernadora de Campeche indicó que el presidente es un hombre “sabio”, además de ser el presidente más querido y un “hermano” de la entidad que lidera.

Igualmente, Layda Sansores expuso que AMLO es el centro de los idealistas que pretenden transformar la patria de una derecha desatada, y añadió que lo reconocen y le tienen mucho cariño.

“Para terminar quiero decirte Andrés Manuel cuánto te reconocemos, sentir que eres un hombre de otra dimensión política desconocida en nuestro país, y que por eso muchos no te comprenden, a mí me conmueve tu empeño por desanudar la pobreza y cómo nos has enseñado a aprender a descubrir las maravillas de la fruta, te amamos Andrés Manuel”

Layda Sansores