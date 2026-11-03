Laura Itzel Castillo aclaró el aumento de su patrimonio y la compra de inmuebles ante señalamientos de irregularidades; asegura que forma parte de sus ahorros por su trayectoria de trabajo, más herencias.

Reconozco plenamente el derecho de la sociedad a conocer y examinar el patrimonio de quienes desempeñamos responsabilidades públicas. Por ello, considero fundamental que cualquier información difundida se presente de manera completa, objetiva y apegada a los hechos. Laura Itzel Castillo, secretaria de las Mujeres

La titular de la Secretaría de las Mujeres compartió dicho comunicado ante los señalamientos de quintuplicar su patrimonio en un periodo de seis años, que incluye la compra de dos departamentos —al contado— en el lapso de un año.

Asimismo, se mencionaron inconsistencias en la declaración patrimonial de Laura Itzel Castillo, a lo que la exsenadora respondió que no presentó el valor comercial actualizado y sólo correspondía a los criterios del formato.

Laura Itzel Castillo aclara su patrimonio: es resultado de una larga trayectoria de trabajo

Mediante un comunicado, Laura Itzel Castillo hizo precisiones sobre su patrimonio, el cual asegura es resultado de una larga trayectoria de trabajo, ahorros personales y una herencia, en el caso de dos departamentos.

Laura Itzel Castillo afirma que su patrimonio proviene de ahorros y una herencia (Laura Itzel Castillo)

En este caso, Laura Itzel Castillo destacó que se deben considerar las operaciones de compraventa, herencias y recursos acumulados para analizar las adquisiciones de los bienes, ya que no es posible hacerlo de manera aislada.

Laura Itzel Castillo aseguró a su vez que la evolución de su patrimonio se refleja en sus declaraciones patrimoniales presentadas conforme a las disposiciones aplicables como funcionaria pública.

Al respecto, mencionó que los valores en su declaración patrimonial no necesariamente representan un valor comercial actualizado, y responden a criterios establecidos, ya que Laura Itzel Castillo afirmó que actua con transparencia.

También resaltó que mientras se desempeñaba como consejera independiente de Pemex —de diciembre 2020 a febrero 2024— no presentaba su declaración patrimonial debido a que ejercía a tiempo parcial y no era servidora.

Laura Itzel Castillo reitera compromiso de realizar aclaraciones ante señalamientos de irregularidades

El mensaje de Laura Itzel Castillo finaliza con su disposición de realizar las aclaraciones necesarias sobre su declaración patrimonial ante las autoridades correspondientes.

Laura Itzel Castillo también reconoció el derecho a examinar su patrimonio, que pasó de 2.9 millones de a 15.7 millones de pesos en seis años, e incluye la compra de dos departamentos comprados por 13.4 millones de pesos, al contado.

La primera compra tuvo lugar en diciembre 2023, mientras fungía como consejera de Pemex, y el segundo en diciembre 2024; ninguno fue presentado en su declaración patrimonial de mayo 2026, pero sí en la más reciente de octubre.