PT presenta iniciativa para prohibir celulares en escuelas

Alberto Anaya Gutiérrez, senador y coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Senadores, propuso reformar la Ley General de Educación para prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas de México.

Esta iniciativa pretender modificar el artículo 84 de la Ley General con el objetivo de que ningún alumno pueda hacer uso de los siguientes artículos en el salón de clases:

Celulares

Tabletas electrónicas

Relojes inteligentes

Cualquier otro dispositivo móvil en las escuelas

Sin embargo, Alberto Anaya Gutiérrez precisó que la prohibición de los celulares no aplicaría en casos de emergencia o por necesidades educativas que estén justificadas por la institución.

Prohibición de celulares en escuelas; de qué trata iniciativa de Alberto Anaya Gutiérrez

Desde la bancada del PT, el senador Alberto Anaya Gutiérrez propuso que los maestros y directivos tengan la autorización de retener los celulares o dispositivos de los estudiantes durante el horario escolar.

Alberto Anaya Gutiérrez (Especial)

Alberto Anaya Gutiérrez justificó que esa medida buscará reducir el impacto de los celulares en las aulas mexicanas y sus repercusiones como:

Falta de atención

Afectaciones en la convivencia escolar

Sentido formativo del espacio educativo

A través de un comunicado, el senador reiteró que el objetivo es recuperar la escuela como un entorno de atención plena mediante la concentración, la lectura, el pensamiento crítico y la interacción de unos con otros.

Alberto Anaya Gutiérrez aclaró que la iniciativa no pretende atentar contra el progreso tecnológico, sino asegurar que la tecnología no se interponga en la educación de los jóvenes.