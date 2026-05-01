La diputada Kenia López Rabadán detalló la agenda para el debate sobre la reforma judicial, destacando acuerdos entre grupos parlamentarios para convocar a un periodo extraordinario.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados señaló que el objetivo es reprogramar la elección judicial para 2028, garantizando certeza jurídica y condiciones claras para la ciudadanía.

Kenia López Rabadán subrayó que la discusión busca fortalecer el proceso electoral judicial, evitando prácticas irregulares y asegurando que los votantes conozcan plenamente a quienes aspiran a cargos.

Proponen periodo extraordinario y ajustes para elección judicial en 2028

La legisladora explicó que existe consenso para convocar en mayo a un periodo extraordinario, donde se discutirán modificaciones clave relacionadas con la organización de la elección judicial.

Indicó que el acuerdo podría concretarse en los próximos días, permitiendo cumplir con los plazos legales, establecidos en 90 días antes del inicio del proceso electoral.

Kenia López hace petición para que ONU investigue rancho Izaguirre del CJNG. (cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

López Rabadán enfatizó que la reforma judicial debe centrarse en brindar certeza a la ciudadanía, evitando mecanismos como los llamados “acordeones” que distorsionan la elección.

Añadió que estas prácticas fueron cuestionadas y sancionadas, por lo que es necesario fortalecer la transparencia y credibilidad de las instituciones involucradas en los comicios.

También reconoció la complejidad de realizar elecciones simultáneas, debido al análisis que implica evaluar perfiles de distintos poderes en una misma jornada electoral.

La diputada destacó propuestas impulsadas por legisladores de Morena, orientadas a modificar requisitos para mejorar los perfiles de ministros, jueces y magistrados en futuros procesos.

Finalmente, López Rabadán señaló que la experiencia judicial es clave para garantizar resoluciones sólidas, ya que las decisiones impactan directamente en la vida, patrimonio y derechos de la ciudadanía.