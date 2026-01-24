José Luis Caballero Ochoa ha construido una carrera progresiva y sólida, que va de la academia universitaria y la investigación jurídica a la dirección institucional y finalmente al liderazgo internacional en derechos humanos como presidente de la CIDH. Aquí te contamos todo sobre su trayectoria.

¿Quién es José Luis Caballero Ochoa?

José Luis Caballero Ochoa es un abogado y académico mexicano especializado en derecho constitucional e internacional de los derechos humanos. Actualmente, se desempeña como Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los principales órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos encargado de promover y proteger los derechos humanos en las Américas.

¿Qué edad tiene José Luis Caballero Ochoa?

De acuerdo con una publicación en redes sociales, José Luis Caballero nació el 22 de octubre; sin embargo, se desconoce el año. Pero, de acuerdo con información del 2025, tiene entre 60 años y 61 años.

¿José Luis Caballero Ochoa tiene esposa?

José Luis Caballero Ochoa ha hablado abiertamente sobre su vida personal en el contexto de la diversidad familiar; sin embargo, en el 2024 realizó una entrevista en donde aseguró estar soltero.

José Luis Caballero, presidente de la CIDH (Ig: @joseluisjcaballeroochoa)

¿Qué signo zodiacal es José Luis Caballero Ochoa?

Al haber nacido el 22 de octubre, José Luis es Libra, signo que se reconoce por buscar equilibrio, diplomacia, y ser sociables.

¿José Luis Caballero Ochoa tiene hijos?

Sí, Caballero Ochoa tiene al menos un hijo, pues en una entrevista habló sobre su experiencia como padre soltero y gay, mencionando que emprendió el camino de la adopción para formar su propia familia.

¿Qué estudió José Luis Caballero Ochoa?

José Luis Caballero Ochoa cuenta con una formación académica sólida en derecho:

Licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Doctorado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España

¿En qué ha trabajado José Luis Caballero Ochoa?

José Luis Caballero se ha desempeñado en diversos cargos como jurista y académico mexicano de amplia trayectoria en derecho y derechos humanos, en cargos como: