Gerardo Fernández Noroña acusó, en conferencia de prensa en la Cámara de Senadores, que existe un “golpeteo interno” en Morena por el caso de Adán Augusto López y sus presuntas relaciones con el crimen organizado.

De acuerdo con Fernández Noroña, es necesario hacer un “ejercicio de unidad” en el movimiento, en lugar de sumarse a los ataque de la derecha, quienes han llamado a que pida una licencia.

Asimismo, aclaró que no se señalará a Adán Augusto López pese a las críticas de la oposición, y no se realizará ningún posicionamiento a menos que se abra alguna investigación formal.

De acuerdo con Gerardo Fernández Noroña, “hay una ofensiva, no sólo de la derecha, no solo de los medios, también hay un golpeteo interno”, ahora en contra de Adán Augusto López.

Asimismo, señaló que, ante los golpeteos por las ambiciones rumbo al 2027, es necesario que se mantenga la unidad en Morena.

“Me parece que por ambiciones, por legítimas que sean, prestarse al golpeteo que la derecha trae contra nuestro movimiento. No se entiende que no son las personas las que son atacadas, sino que es el movimiento…(hay) compañeros que están siendo fuertemente atacados durante estos últimos días, concretamente el caso de Adán Augusto López Hernández”

Asimismo, recordó que incluso la misma presidenta ha reiterado que no hay ningún proceso judicial en contra de Adán Augusto López, a pesar de los ataques externos e interno.

En este sentido, señaló que “nuestro posicionamiento sigue siendo el mismo” y, mientras no exista una investigación, no hay razón para que dejen de brindar todo el apoyo al coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores.

Por otra parte, señaló que lo que le molesta del golpeteo interno que se ha presentado recientemente, por el caso Adán Augusto López, es que “no den la cara” en los ataques.

“Lo que no me gusta es el golpeteo interno, y mucho menos cuando no dan la cara. Vamos a poner un ejemplo: Todas las corcholatas…el único que ha realmente apoyado a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum es perengano. Si eso no es un golpeteo interno, no veo cual sea”

Gerardo Fernández Noroña