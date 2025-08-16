El Partido Verde en la Cámara de Diputados presentó una propuesta para regular a menores de edad que son creadores de contenido en plataformas como Instagram, YouTube y TikTok.

El proyecto busca realizar una reforma a la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de incluir a las redes sociales en el marco legal que regula las actividades que llevan a cabo menores de edad con un objetivo lucrativo.

El Partido Verde señaló la necesidad de regular la creación de contenido en menores de edad, toda vez que actualmente son más niños y niñas los que reciben ingresos en plataformas como Instagram, YouTube y TikTok.

El proyecto presentado en la Cámara de Diputados plantea modificaciones a la Ley Federal del Trabajo como:

Reconocer de manera legal las actividades que realizan los menores de edad a través de redes sociales.

Por lo menos el 50% de los ingresos que perciban niños, niñas y adolescentes por sus actividades en redes sociales deberán ser depositados en un fideicomiso, el cual estará disponible cuando cumplan 15 años de edad.

Proteger los datos personales de los menores de edad, tal y como se especifica con mayores de edad que realizan este tipo de actividades.

Si el menor tiene entre 15 y 18 años, la creación de contenido en redes se deberá reconocer como un trabajo formal, es decir, deberá aplicar derechos y obligaciones laborales correspondientes.

El diputado José Alejandro Peña Villa manifestó que era una necesidad regular la normativa mexicana en este aspecto, ante la creciente ola de creadores de contenido menores de edad en plataformas como Instagram, YouTube y TikTok.

Esto para asegurar el bienestar de los menores de edad, cuya actividad ya está generando ingresos económicos a su corta edad.

La Cámara de Diputados analizará la propuesta presentada por el diputado del Partido Verde, José Alejandro Peña Villa, con la que se busca regular a los menores de edad creadores de contenido.

De acuerdo con la Cámara Baja, es importante analizar el tema, toda vez que actualmente la Ley Federal del Trabajo prohíbe legalmente el trabajo en menores de 15 años.

Si bien esta Ley tiene ciertas excepciones, como cuando el trabajo se dentro del círculo familiar o se da en el marco de actividades deportivas o culturales, señalaron la necesidad de analizarlo debido a que actualmente las redes sociales son una plataforma de ingresos.