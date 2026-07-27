El Gobierno de la CDMX confirmó que el programa de la licencia de conducir permanente se encuentra en su etapa final y dejará de recibir nuevos registros al concluir el 2026.

Aunque las licencias ya emitidas conservarán su carácter permanente, las autoridades invitaron a la ciudadanía a aprovechar los últimos meses de vigencia para realizar el trámite.

Desde su creación, se han expedido más de 1.2 millones de licencias, de las cuales 500 mil se gestionaron en formato digital, agilizando tiempos y procesos.

Finaliza trámite de la licencia de conducir permanente en 2026

Aunque el beneficio de la licencia es, como su nombre lo indica, permanente para quienes ya la poseen, el proceso de emisión para nuevos solicitantes tiene los días contados.

Las autoridades han señalado que este plan seguirá vigente durante todo el 2026, pero ya se ha iniciado el proceso de despedida del programa.

El registro para obtener este documento estará previsto únicamente durante este periodo de vigencia, por lo que se ha hecho una invitación abierta a la ciudadanía para realizar el trámite antes de que concluya el plazo.

CDMX ha expedido más de 1.2 millones de licencias

Hasta el momento, el éxito del programa de licencia de conducir permanente se refleja en las cifras de emisión.

Se reporta que se han expedido más de 1,200,000 licencias a través de la tesorería. Un componente fundamental de esta etapa final ha sido la innovación tecnológica, ya que 500,000 licencias se han tramitado en formato digital.

Esta modalidad digital ha permitido:

Reducir significativamente los tiempos de atención para los usuarios.

para los usuarios. Ofrecer la flexibilidad de obtener el documento vía remota y, posteriormente, acudir a imprimir la licencia física si así se desea.

Licencia permanente sigue vigente para quienes ya la tienen

Es importante aclarar que, aunque la convocatoria para nuevos registros cerrará, el estatus de “permanente” de las licencias ya emitidas no cambiará.

Sin embargo, ante la proximidad del cierre del programa en 2027, las autoridades reiteran la importancia de aprovechar los últimos meses de vigencia para asegurar este beneficio de por vida.