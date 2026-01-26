En medio del debate por una reforma electoral que aún no ha sido presentada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó postura ante las críticas de la oposición y retomó un artículo del periodista Federico Arreola para contextualizar los ataques que dijo, enfrenta el movimiento que encabeza.

Durante la conferencia mañanera del pueblo del lunes 26 de enero de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria recordó una columna en la que Arreola menciona los intentos de la oposición por desestabilizar al proyecto de la Cuarta Transformación, particularmente en torno a la discusión sobre la reforma electoral.

Sheinbaum recuerda documental sobre populismo en América Latina

En su mensaje, Sheinbaum aludió a un documental sobre el populismo en América Latina, producido en 2018, que —según explicó— buscaba dañar la imagen del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sin que lograra su objetivo.

La presidenta destacó que, pese a estas campañas mediáticas y políticas, López Obrador ganó la elección presidencial de 2018, lo que atribuyó al respaldo popular.

Columna de Federico Arreola y críticas a la “comentocracia”

Como respuesta a los señalamientos contra una reforma electoral que aún no ha sido presentada formalmente, Sheinbaum volvió a citar la columna de Federico Arreola, en la que se menciona a un integrante de la llamada “comentocracia”, quien —dijo— ya ha sido referido en ocasiones anteriores durante la mañanera del pueblo.

Aunque la presidenta evitó mencionarlo directamente, señaló que se trata de Raymundo Riva Palacio, a quien Arreola vincula con campañas mediáticas en contra de López Obrador desde 2018.

Sheinbaum recordó que, pese a esos ataques, el movimiento encabezado por AMLO logró imponerse en las urnas.

“Sale un artículo de Federico Arreola de cómo hicieron una película, un documental en 2018 del populismo en América Latina en contra del presidente López Obrador, que por cierto nadie vio ese documental. Pagaron e hicieron todo… pero el pueblo les ganó, porque en 2018 él les ganó” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

“Riva Palacio y su propaganda del miedo”, la columna citada por Sheinbaum

La presidenta se refirió específicamente a la columna titulada “Riva Palacio y su propaganda del miedo”, publicada por Federico Arreola, cuyo contenido fue retomado durante la conferencia mañanera del lunes 26 de enero de 2026.

En el texto, Arreola analiza un artículo de Raymundo Riva Palacio, publicado en El Financiero, en el que se advierte sobre supuestos ataques del gobierno de Estados Unidos en México para combatir al narcotráfico, así como posibles acciones terroristas vinculadas al líder criminal conocido como “El Mencho”, en el contexto del Mundial de Fútbol 2026.

Arreola subraya que dicha información habría sido atribuida por Riva Palacio a dos fuentes de inteligencia no identificadas, y critica el uso de un evento deportivo de alcance global para “implantar la semilla del pánico” en la opinión pública.

Finalmente, el periodista califica este tipo de ejercicios periodísticos como “propaganda del miedo”, postura que fue retomada por la presidenta Sheinbaum para responder a las críticas en torno a la reforma electoral.