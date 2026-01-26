“Listos, los primeros ataques” . Esta columna de Raymundo Riva Palacio no es un análisis político, sino un manual de terrorismo psicológico.

Según el columnista de El Financiero, los primeros ataques los realizará, ya muy pronto, el gobierno de Estados Unidos en México —contra objetivos del narco—, lo que lógicamente será “una violación flagrante de la soberanía que obligaría a la presidenta (Claudia Sheinbaum) a tomar acciones de retaliación en perjuicio de los dos países”.

Por si no fuera suficiente con lo anterior, Riva Palacio menciona —basado en fuentes de inteligencia que nunca identifica— que El Mencho “tiene pensado actos terroristas durante el Mundial de futbol este verano”.

Irresponsable, Riva Palacio utiliza el gran evento deportivo para implantar la semilla del pánico. Lo que él hace no es periodismo, sino propaganda del miedo.

Por lo visto, el colaborador de El Financiero se propuso superar su propio récord mundial de falta de ética periodística, y lo logró en su artículo de hoy lunes 26 de enero.

Lo peor es que, de acuerdo con las revelaciones de Riva Palacio, los primeros ataques ya los han pactado los gobiernos de México y Estados Unidos a espaldas de sus pueblos, desde luego para destruir, sobre todo, la soberanía de nuestro país.

Espantoso uso del peor periodismo para dinamitar la paz social sin que haya evidencia de absolutamente nada.