David Kershenobich, secretario de Salud, reportó el abasto total de medicamentos oncológicos en los hospitales públicos de México, en medio de las dudas sobre la disponibilidad de tratamientos para el cáncer.

El tema volvió a cobrar relevancia luego de que Claudia Sheinbaum afirmara durante su Segundo Informe que todos los hospitales que atienden a pacientes con cáncer cuentan con medicamentos suficientes.

Kershenobich confirma que hospitales de México cuentan con abasto total de medicamentos oncológicos

En entrevista con López-Dóriga, David Kershenobich confirmó que lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum en su informe sobre el abasto total de medicamentos oncológicos, es verdad.

Kershenobich confirma que hospitales de México cuentan con abasto total de medicamentos oncológicos (Daniel Augusto / Cuartos / Daniel Augusto)

Kershenobich dejó en claro que todos los medicamentos oncológicos requeridos ya han sido comprados y suministrados a los hospitales y, si faltara alguno, se puede conseguir de manera inmediata.

Con respecto al abasto del resto de medicamentos en el sector público, David Kershenobich reconoció que el abasto no se encuentra al 100% en todos los hospitales públicos, pero ha mejorado significativamente.

“No puedo decir necesariamente al 100%, pero lo que sí le puedo decir es que el abasto ha mejorado en forma muy importante y cuando se identifica que falta algún medicamento inmediatamente tratamos de procurarlo”. David Kershenobich, secretario de Salud

David Kershenobich explicó que se está trabajando en definir una lista de medicamentos esenciales que suelen faltar, a fin de optimizar la distribución ante la gran variedad de opciones existentes.

Asimismo, destacó que se ha realizado la mayor compra de medicamentos hasta la fecha y que, para el periodo de 2027 y 2028, se planea incorporar fármacos con mayores avances científicos.