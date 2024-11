Gerardo Fernández Noroña tunde al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar por su declaración en contra del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Recientemente el embajador Ken Salazar se mostró en contra de la estrategia de seguridad que se implementó en el gobierno del ex presidente AMLO.

Debido a estas declaraciones generó polémica en el gobierno actual, al grado de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo le respondió que no existe subordinación entre las relaciones diplomáticas de ambos países.

Gerardo Fernández Noroña tunde a Ken Salazar por declaración contra AMLO le pide valor civil

En un encuentro con medios de comunicación afuera de Palacio Nacional Gerardo Fernández Noroña fue cuestionado por las declaraciones del embajador Ken Salazar, de las que expresó su desaprobación.

Además cuestionó el porqué las hizo hasta ahora que el ex presidente AMLO ya no está en el gobierno y no puede realizar una contra réplica.

Ante ello, Gerardo Fernández Noroña consideró a Ken Salazar como una persona “con poco valor civil”, esto luego de que los reporteros le cuestionaron si pensaba que si las declaraciones del embajador de Estados Unidos eran “cobardes”.

El presidente del Senado, Fernández Noroña, se lanzó contra el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, tras sus declaraciones sobre la estrategia de seguridad de @lopezobrador_



— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 14, 2024

Gerardo Fernández Noroña tunde a Ken Salazar por declaración contra AMLO y le desea buen regreso a Estados Unidos

También en su encuentro con la prensa, Gerardo Fernández Noroña pese a las declaraciones de Ken Salazar le deseó un buen regreso a Estados Unidos.

De acuerdo con Fernández Noroña, las declaraciones del embajador estadounidense son una lastimosa manera de despedirse de México, debido al cambio de gobierno que se llevará acabo en enero de 2025 con la llegada de Donald Trump para un segundo mandato.

Por el momento el próximo gobierno de Donald Trump no ha dejado en claro cuál será el destino del embajador de Ken Salazar o quién será su reemplazo, se espera que lo haga pronto.

En tanto en el gabinete de Donald Trump se hizo el anuncio de que el senador Marco Rubio de ascendencia hispana e hijo de migrantes cubanos sería el próximo secretario de Estado, uno de los cargos más importantes en el gobierno de Estados Unidos.