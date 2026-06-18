Un juez rechazó el amparo promovido por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que continúa su proceso de extradición hacia Estados Unidos.

El amparo de “El Jardinero” fue presentado bajo el argumento de que la solicitud de extradición a Estados Unidos se realizó sin la presencia de su abogado, por lo que se vulneró el derecho a una defensa adecuada.

Rechazan amparo de “El Jardinero” para detener proceso de extradición

El juez Daniel Marcelino Niño rechazó el amparo de “El Jardinero”, que buscaba detener el proceso de extradición a Estados Unidos, al determinar que no cuenta con la competencia para resolver el caso.

Juez niega amparo a “El Jardinero” y avanza proceso de extradición (FGR/ X)

Pese a que el caso fue turnado a otra instancia, la resolución permite que continúe la extradición solicitada por las autoridades estadounidenses, quienes ofrecían una millonaria recompensa por su detención.

“El Jardinero” fue detenido el pasado 27 de abril en Nayarit durante un operativo encabezado por fuerzas federales mexicanas, resultado de una investigación que se extendió por meses y contó con cooperación internacional.

De acuerdo con la información, “El Jardinero” era señalado como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y enfrenta delitos como: