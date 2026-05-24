El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la extradición de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, luego de que una Corte de Distrito con sede en Columbia emitiera una nueva orden de aprehensión en su contra.

Las autoridades estadounidenses presentaron cargos contra “El Jardinero”, identificado como uno de los presuntos aspirantes a suceder a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Audias Flores Silva fue detenido el pasado 27 de abril de 2026 en la comunidad de El Mirador, Nayarit, durante un operativo encabezado por fuerzas especiales de la Secretaría de Marina.

¿De qué acusa Estados Unidos a “El Jardinero”?

De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, “El Jardinero” enfrenta acusaciones por:

Lavado de dinero

Conspiración para manufacturar drogas

Distribución de cocaína, heroína y metanfetamina en distintas ciudades de Estados Unidos entre 2012 y 2025

Jueza frena extradición de Audias Flores "El Jardinero" (Eduardo Díaz)

Las acusaciones fueron presentadas ante un gran jurado por Margaret A. Moeser y Douglas Meisel Kikk Handrich, integrantes de la oficina especializada en lavado de dinero y narcóticos de la sección criminal del Departamento de Justicia estadounidense.

Además, Audias Flores Silva era considerado presunto líder regional del CJNG en Nayarit y había sido mencionado como uno de los posibles sucesores de “El Mencho”.

“El Jardinero” busca frenar su extradición a Estados Unidos

Según un reporte de La Jornada, Audias Flores Silva promovió un juicio de amparo ante un juez federal con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

El recurso legal le otorgó una suspensión provisional que, por ahora, impide que sea trasladado, expulsado o entregado a autoridades de Estados Unidos hasta que se resuelva el juicio de amparo.

Por otra parte, la Fiscalía General de la República presentó datos de prueba para imputar a Flores Silva por su probable participación en delitos de portación de arma de fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo del Ejército.