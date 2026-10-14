Tras más de tres años del proceso contra Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) por el incendio en la Estación Migratoria Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, un juez lo exoneró.

El 13 de octubre de 2026, un juez federal determinó que el proceso contra Francisco Garduño por ejercicio indebido del servicio público quedó cerrado tras cumplir las medidas que se le pusieron.

Francisco Garduño es exonerado por el incendio en Ciudad Juárez de 2023

El juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, determinó tras un audiencia de más de siete horas que el proceso contra Francisco Garduño por el incendio en la Estación Migratorio Provisional de Ciudad Juárez cuando era comisionado del INM, queda cerrado.

Acusado por el ejercicio ilícito del servicio público con causa penal 237/2023, Francisco Garduño quedó exonerado y se eliminarán los antecedentes penales por el suceso.

Esto luego de que el juez determinara que Francisco Garduño cumplió con las medidas impuestas que fue una disculpa pública a las víctimas, reparación del daño y firmar de forma periódica.

Durante la audiencia vivida el 13 de octubre, estuvieron de forma remota las víctimas del incendio que dejó 40 hombres muertos y 27 lesionados que ya habrían sido indemnizados.

Ante la decisión del juez, colectivos de derechos humanos se manifestaron en contra de la decisión de Francisco Garduño, quien actualmente es director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP.