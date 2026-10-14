El caso de Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) fue exonerado, situación que Claudia Sheinbaum explicó que sucedió tras una profunda investigación.

La presidenta de México apuntó “es lo que determinaron los jueces”, explicando que el caso del incendio en la Estación Migratoria Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua en 2023.

Claudia Sheinbaum habla de la exoneración de Francisco Garduño

Claudia Sheinbaum fue cuestionada el 14 de octubre de 2026 en la mañanera del pueblo, sobre la exoneración en el caso de Francisco Garduño, quien era acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber realizado omisiones que llevaron al incendio de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sin embargo, la mandataria simplemente externó que fue decisión de los jueces exonerar a Francisco Garduño a tres años del suceso e informando que se realizó una investigación profundo sobre el caso.

“Es lo que determinaron los jueves, fue una investigación muy profunda, fue lo que determinaron los jueces”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, apuntó que el caos del incendio no seguirá, debido a que tras la investigación, en el periodo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se hizo la reparación del daño a la víctimas, y se determinaron las responsabilidades.

Siendo que el caso cerraba con Francisco Garduño, quien vivió el proceso en libertad, pero quien el 13 de octubre fue exonerado de toda culpabilidad.