Marcos Zavala, abogado de Derechos Humanos Integrales en Acción, apelará la exoneración de Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), en el caso de la muerte de 40 migrantes y 27 heridos en un centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Este proceso sigue abierto y que todavía nosotros podemos impugnar a través ves de una apelación este fallo injustificado e ilegal del juez Víctor Hernández calderón. Lo vamos a realizar, el día viernes interpondremos nuestro recurso de apelación” Marcos Zavala, abogado de Derechos Humanos Integrales en Acción

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Marcos Zavala señaló que en todo el caso ha habido una simulación procesal y de trato preferencial para Francisco Garduño.

El abogado dijo que el ejemplo más claro de ello es que le limpiaron el expediente y Francisco Garduño fue premiado con otro cargo público, en referencia a su nuevo cargo como director general de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Abogados buscan llevar caso Garduño a instancias internacionales

Marcos Zavala dijo que ante las irregularidades y los intentos de limpiarle el expediente a Francisco Garduño, buscarán llevar el caso a instancias internacionales.

Ello dependerá de que se obtenga justicia porque no hay sentencias firmes contra Garduño luego de que el caso se ha llevado con irregularidades.

Además, el abogado de migrantes denunció que no se ha cumplido con la atención médica a sobrevivientes y las estancias migratorias siguen sin cumplir normas de Protección Civil.

Francisco Garduño fue exonerado aunque solo se le señalaba de ejercicio indebido del servicio público

La exoneración a Francisco Garduño se dio el 13 de octubre de 2026 por un juez federal en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El caso era por ejercicio indebido del servicio público por el caso en el que murieron de 40 migrantes en un centro de internamiento de migrantes del INM en Ciudad Juárez en marzo de 2023.