La audiencia de Francisco Garduño, extitular del Instituo Nacional de Migración, fue diferida debido a que el funcionario no asistió a la sesión en la que se trataría la reparación del daño a las víctimas del incendio en Ciudad Juárez.

La cita se había programado en el Centro de Justicia Penal Federal, pero a último momento, Francisco Garduño pidió participar por videollamada, solicitud que el juez rechazó por la gravedad del asunto.

Mientras la audiencia continúa sin una fecha definida, diversas ONGs han reprobado la ausencia de Francisco Garduño a tres años del incendio que dejó 40 migrantes muertos y 27 heridos.

Francisco Garduño (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO / Galo Cañas Rodríguez)

Francisco Garduño no asistió a audiencia por reparación del daño tras incendio en Ciudad Juárez

En la audiencia del martes se revisaría si Francisco Garduño cumplió las condiciones que se establecieron al otorgarle la suspensión condicional del proceso por el incendio del 27 de marzo de 2023.

Es decir, el funcionario debía responder por las medidas de reparación, como el pago de indemnizaciones y la disculpa pública, para las víctimas del incendio en la estancia migratoria del Puente Internacional Lerdo.

Se informó que Francisco Garduño pidió comparecer vía remota ante el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, situación que fue rechazada debido a la gravedad del caso.

Hasta ahora, no se informó alguna sanción para el actual titular de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) ni se ha definido la próxima fecha de audiencia.

Francisco Garduño, titular de la DGCFT (Cuartoscuro)

ONGs condenan ausencia de Francisco Garduño en audiencia por incendio de 2023

Diversas ONGs condenaron la inasistencia de Francisco Garduño a la audiencia por el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, en el que murieron 40 hombres y 27 más resultaron heridos.

“Es una demostración de desprecio absoluto por un proceso judicial que él mismo solicitó y una enorme falta de respeto”. ONGs

Algunas organizaciones también criticaron que el juez Víctor Manlio Hernández Calderón decidiera aplazar la audiencia, sin establecer una nueva fecha ni imponer sanción alguna a Francisco Garduño.