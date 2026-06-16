El juez de la Ciudad de México (CDMX), Carlos Zetina, fue puesto en libertad luego de que fuera retirada una denuncia en su contra por el delito de agresión.

Carlos Zetina es recordado porque amenazó con meter a la cárcel a las personas que criticaron su desempeño como juzgador, luego de resultar electo en las elecciones del Poder Judicial 2025.

Las criticas en su contra señalaron que carecía de conocimientos jurídicos necesarios para ocupar el cargo que hasta el momento continúa desempeñando.

Carlos Zetina, Juez del Bienestar acusado de amenazar a críticos (Tomada de FB)

¿Por qué fue detenido el juez Carlos Zetina? Quedó en libertad tras retiro de denuncia

Se dio a conocer que el juez Carlos Zetina quedó en libertad luego de que se retirara una denuncia en su contra por agresión. Pero, ¿por qué fue detenido?

Información revelada por el periodista c4jimenez, indica que Carlos Zetina fue detenido por policías de CDMX luego de que su propia hermana lo denunciara por violencia familiar.

Según los reportes, el juzgador se encontraba en presunto estado de ebriedad cuando llevó a cabo la agresión contra su hermana.

Tras los hechos, la mujer solicitó ayuda a la SSC CDMX ante el riesgo que corría al estar siendo violentada por su hermano, el juez Carlos Zetina.

Luego del reporte, elementos policías acudieron al llamado y detuvieron al juzgador quien intentó resistirse al arresto haciendo uso de su puesto en el Poder Judicial.

Pese a lo anterior, fue detenido y trasladado hasta la Fiscalía de CDMX en donde fue presentado por el delito de violencia familiar.

No obstante, luego de su presentación, la hermana de Carlos Zetina acudió ante las autoridades para retirar la denuncia.

Al no tener motivos para su retención, la Fiscalía CDMX puso en libertad al juez, a la espera de algún pronunciamiento oficial por parte del Poder Judicial capitalino.