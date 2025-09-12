El juez Carlos Zetina Cornejo, quien resulto electo en las elecciones 2025 del Poder Judicial, fue acusado de amenazar a personas que criticaron su desempeño.

Y es que en redes sociales se difundieron videos sobre un juicio que ofició Carlos Zetina Cornejo, en el cual habría cometido diversos errores de lenguaje técnico al momento de dirigirse como juez.

Tras esto, Carlos Zetina Cornejo respondió con amenazas y burlas a sus críticos, por lo que a continuación te contamos lo que se sabe acerca de este denominado juez del bienestar.

¿Quién es Carlos Zetina?

Carlos Zetina Cornejo es un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México (CDMX), quien fue electo para ese puesto tras las elecciones 2025.

Es señalado por tener una supuesta cercanía a Morena, debido a que en diversos eventos se le ha fotografiado junto a personas como Bertha Alcalde, Lenia Batres y Luisa Alcalce, dirigente del partido guinda.

Carlos Zetina, Juez del Bienestar acusado de amenazar a críticos (Tomada de FB)

¿Qué edad tiene Carlos Zetina?

Se desconoce la edad exacta del juez Carlos Zetina Cornejo, aunque reportes señalan que tiene más de 45 años de edad.

¿Quién es la pareja de Carlos Zetina?

El juez Carlos Zetina Cornejo tendría una relación con la ciudadana Mar Rodríguez, quien se desempeñó como su coordinadora territorial para las elecciones 2025 Poder Judicial.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Zetina?

Debido a que se desconoce la fecha exacta en que nació Carlos Zetina Cornejo, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Carlos Zetina?

Carlos Zetina Cornejo mantiene su información familiar privada, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Carlos Zetina?

Carlos Zetina Cornejo cuenta con Maestría como máximo grado de estudios.

¿En qué ha trabajado Carlos Zetina?

Previo a ser juez, Carlos Zetina Cornejo se desempeñó como profesor de Derecho en la institución UNIVERITAS, así como en la Universidad del Valle de México (UVM).

Carlos Zetina, el Juez del Bienestar acusado de amenazar a críticos

En redes sociales, el juez Carlos Zetina Cornejo fue acusado de amenazar a quienes criticaron un mal desempeño durante sus primeros días como juez del Poder Judicial.

A través de un mensaje de messenger, una persona le criticó su falta de conocimiento, a lo que el juez Carlos Zetina Cornejo le respondió que en un futuro “le va a rogar por su libertad”.

Asimismo, en comentarios hechos en FB se burló de las criticas, y se le acusó de “charolear” que el esta en ese cargo por ser electo en las elecciones 2025 del Poder Judicial.

Asimismo, utilizó la frase “derecho de defensa” para justificar a sus críticos las amenazas que previamente había lanzado.

Por ello ahora piden una investigación interna en contra del Juez, por parte del tribunal de disciplina del Poder Judicial.

