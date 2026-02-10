La abogada y activista por los derechos humanos, Poulette Celene, sufrió amenazas y agresión en su domicilio, ubicado en Tonalá, en el estado Chiapas.

Derivado de esta situación, diversos organismos por los derechos humanos solicitaron la implementación de medidas de protección para Poulette Celene.

Piden reforzar medidas de protección a Poulette Celene tras amenazas y agresión en Chiapas

La abogada Poulette Celene denunció que fue víctima de amenazas de muerte y agresiones físicas en su propio domicilio en Tonalá, Chiapas.

Según indicó la defensora de derechos humanos, todo comenzó la noche del sábado 7 de febrero, cuando al menos cuatro hombres a bordo de motocicletas se estacionaron afuera de su vivienda y comenzaron a lanzar amenazas en su contra.

Poulette Celene sufre amenazas y agresión en Chiapas; solicitan protección (Captura)

Posteriormente, la tarde del domingo 8 de febrero, dos mujeres y un hombre llamaron a la puerta de la casa de Poulette Celene, quien al abrir fue golpeada en repetidas ocasiones.

Luego de esto, los tres agresores también lanzaron amenazas en su contra y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Poulette Celene manifestó que el ataque le ocasionó un derrame en su ojo izquierdo, así como hematomas e inflación en el rostro, cintura, caderas y su pierna derecha.

Derivado de esto, la activista acudió ante la Fiscalía, en donde un médico legista certificó los golpes que presentaba, asignando el número 070/2026 para la atención de este caso.

En consecuencia, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, así como la organización civil Serapaz México, solicitaron reforzar medidas de protección en favor de Poulette Celene.

Esto toda vez que se encuentra inscrita en el Programa de Protección para defensores de derechos humanos y periodistas.

Además, instaron a las autoridades a realizar las investigaciones correspondientes, con el objetivo de dar con los responsables y aplicar sanciones.

Amenazas y agresiones contra Poulette Celene estarían relacionadas a actividades comunitarias

Poulette Celene detalló que las amenazas y agresiones en su contra podrían estar vinculadas a un caso de actividades comunitarias en el Centro Digna Ochoa.

Entre ellas estaría el manejo de residuos, así como el reacondicionamiento de un parque infantil en una localidad cercana.

Esto toda vez el propio Centro habría recibido amenazas donde locales los acusan de buscar interferir en asuntos de su comunidad.