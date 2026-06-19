El juez penal de la CDMX, Carlos Alfredo Zetina Cornejo, fue suspendido por seis meses tras ser detenido el 14 de junio de 2026 acusado de presunta violencia familiar.

La denuncia fue presentada por su hermana, quien señaló que el impartidor de justicia agredió a ella y a su madre en estado de ebriedad.

El Pleno del Tribunal Electoral de la CDMX aprobó la separación inmediata del cargo como medida cautelar, mientras se desarrollan las investigaciones para evitar cualquier influencia en procesos judiciales.

Carlos Zetina (Tomada de FB)

Juez Carlos Zetina fue suspendido 6 meses tras denuncia por violencia familiar

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México aprobó la suspensión del juez Carlos Zetina por un periodo de 6 meses, luego de que fue detenido por acusaciones de violencia familiar.

La decisión fue tomada en sesión extraordinaria virtual, con la participación de las 5 magistraturas, quienes coincidieron en aplicar la separación inmediata del cargo como medida cautelar necesaria.

La suspensión que tendrá efectos directos en el ejercicio de funciones del juez, implica que durante el periodo señalado no podrá participar en audiencias ni emitir resoluciones judiciales.

El acuerdo establece que la medida se mantendrá vigente mientras se desarrollan las investigaciones, con el objetivo de evitar cualquier influencia del juez en procesos relacionados con su cargo.

Juez Carlos Zetina fue denunciado por violencia familiar en la CDMX

La noche del domingo 14 de junio, cerca de las 20:00 horas, la hermana del juez Carlos Zetina solicitó apoyo de policías al acusar que fue agredida en su domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

Según el parte informativo, el juez se encontraba en estado de ebriedad, lo que habría provocado una discusión que derivó en golpes y amenazas contra su hermana y su madre.

Al llegar al inmueble tras recibir la llamada de emergencia, policías realizaron la detención inmediata de Carlos Zetina y lo trasladaron a la agencia ministerial correspondiente para iniciar el procedimiento

Juez Carlos Zetina queda libre tras retiro de denuncia por agresión (Michelle Rojas / SDPnoticias)

La denunciante relató que la agresión ocurrió de manera súbita, por la que su madre y ella sufrieron empujones y gritos, lo que motivó la intervención de vecinos que intentaron contener la situación.

Como consecuencia, la denuncia quedó sentada en los registros oficiales, aunque versiones señalan que la hermana habría desistido, pese a lo cual el caso motivó la suspensión de Carlos Zetina como juez.