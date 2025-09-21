El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, representará a México en los trabajos del 80° periodo de sesiones en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mediante un comunicado, se informó que, en lugar de la presidenta Claudia Sheinbaum, será Juan Ramón de la Fuente quien participe en la mencionada Asamblea General a partir de este lunes 22 de septiembre 2025.

El evento de la ONU se estará realizando en Nueva York, en Estados Unidos, donde Juan Ramón de la Fuente tendrá diversas tareas, entre las que se incluyen encuentros bilaterales con sus homólogos.

Juan Ramón de la Fuente participará en la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York

Juan Ramón de la Fuente participará en este 80º período de sesiones de la Asamblea General, cuyo tema principal es: “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

En esta Asamblea General de la ONU, se espera que Juan Ramón de la Fuente:

Intervenga en el Debate General de la Asamblea General

Participe en reuniones ministeriales sobre temas de la agenda multilateral

Con estas acciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso con los principios constitucionales de política exterior y con la Carta de las Naciones Unidas.