El tema del abogado del Mayo Zambada, Juan Pablo Penilla Rodríguez, Morena y el narcotráfico, provocó que Ricardo Monreal estuviera a nada de perder la calma durante una conferencia el 24 de febrero de 2025.

Lo anterior debido a que en el encuentro con los reporteros, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, fue cuestionado de forma insistente sobre el abogado del Mayo Zambada.

A pesar de que dio respuesta a todos los planteamientos sobre los presuntos vínculos de Juan Pablo Penilla Rodríguez con Morena, lo cierto es que a Ricardo Monreal le costó trabajo mantener la calma.

Luego de la guerra de acusaciones y deslindes que Morena y la oposición protagonizaron por Juan Pablo Penilla Rodríguez, el diputado Ricardo Monreal salió en defensa de su partido.

Así ocurrió debido a que en la conferencia de prensa, Ricardo Monreal fue cuestionado de forma insistente sobre los supuestos nexos del abogado del Mayo Zambada con Morena.

Ante las preguntas, el coordinador de la bancada morenista sostuvo de manera firme, que ni el partido, ni él y tampoco la Cámara de Diputados, tienen relación alguna con el abogado del narcotraficante.

Por ello, Ricardo Monreal aseveró que no existe ningún vínculo con ninguna persona que sea señalada por cometer delitos, pues dijo que Morena y la Cámara de Diputados actúan con responsabilidad.

“Yo le aseguro, le doy mi palabra, créanme, no tenemos ninguna relación ni con él ni con nadie que tenga presunción o vínculos de comisión de delitos, no, Morena en la Cámara de Diputados actúa con estricta responsabilidad”

Tras deslindar a Morena y la Cámara de Diputados de las acusaciones de supuestos nexos con Juan Pablo Penilla Rodríguez, Ricardo Monreal justificó las fotografías con las se señala los presuntos vínculos.

Al explicar lo que podría haber ocurrido con Juan Pablo Penilla Rodriguez, el diputado indicó que por sus actividades, es común que personas que no conoce, le pidan fotos y selfies.

En ese sentido, el también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro rechazó que conozca al abogado del fundador del grupo criminal dedicado al narcotráfico, Cártel de Sinaloa.

Incluso, comparó la situación que viven los legisladores y políticos, con la que pasan los artistas que “no saben con quién se fotografían” y eso no los hace de ninguna manera cómplices.

Por ende, añadió que las acusaciones son “una exageración” y le parece totalmente “absurdo que por una fotografía de un personaje que esté en la ‘décima fila’”, se señale una complicidad.

“Yo salgo o cualquiera de nosotros sale a mítines, o a reuniones, o entrevistas y cualquiera te pide una fotografía (...) no lo conozco, es normal, debo tener cientos de miles (de fotos con personas que no conoce) (...) es como los artistas, no saben con quién se fotografían, se fotografían con todos, aquí mismo les piden selfies a todo el mundo y eso no te hace de ninguna manera cómplice”

Ricardo Monreal