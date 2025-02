Tras la polémica sobre Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada, cabe recordar que tres senadoras de Morena y un diputado le dieron un premio al litigante por su contribución a los “derechos humanos”; el acto fue registrado en video.

El 21 de febrero fue revelada una carta con la que el Mayo Zambada exigió ser repatriado a México y evitar la pena de muerte; esto en medio de su juicio en Estados Unidos por 17 cargos relacionados con narcotráfico y homicidios, luego de ser detenido en México en julio de 2024 por el Gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, la carta de la defensa que circuló en medios incluyó el nombre uno de los asesores legales del Mayo Zambada, quién responde al nombre de Juan Pablo Penilla Rodríguez, señalado con una foto de tener vínculos con Morena y con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En torno a la polémica sobre Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado del Mayo Zambada, un video de la Cámara de Senadores registró el momento en el que tres senadoras de Morena le entregaron un premio al litigante.

La ceremonia en cuestión se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2023 en el Senado de la República, en el marco de la entrega del Premio Nacional Pro Humanitas 2023, donde estuvieron presentes:

En ese marco, estas fueron las palabras del actual abogado del Mayo Zambada:

El tema de Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado del Mayo Zambada, escaló hasta la conferencia mañanera de hoy 24 de febrero encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien rechazó conocer al litigante que recibió un premio de Morena en 2023.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo se desmarcó de una foto que circula en redes sociales en donde aparece con el abogado; explicó que dicha foto se dio en el marco de su campaña para las elecciones México 2024:

Sin embargo, dijo que no existen relaciones de complicidad con la persona señalada:

“Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México, que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie, con nadie, y que si hay una carpeta de investigación, una investigación de la fiscalía, que investigue y se lleve a las últimas consecuencias con quien sea, porque nosotros tenemos que defender un proyecto de nación, honesto, honrado, que se sustenta en el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”

Claudia Sheinbaum