Juan Carlos Carpio, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), explicó la situación financiera de la empresa y los compromisos económicos que mantiene con acreedores, trabajadores, proveedores y contratistas

Entre los principales detalles, Juan Carlos Carpio destacó que los adeudos de Pemex disminuyeron a 77 mil 600 millones de dólares, luego de haber alcanzado hasta los 98 mil millones de dólares.

Juan Carlos Carpio explica situación de deuda de Pemex por 77 mil 600 millones de dólares

En entrevista con López-Dóriga, Juan Carlos Carpio apuntó que Pemex mantiene importantes adeudos, principalmente, divididos en tres rubros:

Deuda financiera Pasivo laboral Compromisos con proveedores y contratistas

Juan Carlos Carpio detalla adeudos de Pemex por 77 mil millones de dólares (Cortesía)

Respecto a la deuda financiera, Juan Carlos Carpio destacó que, en un año, Pemex ha reducido su deuda 20 mil millones de dólares. Aún se mantiene un adeudo de 77 mil 600 millones de dólares.

De acuerdo con el director de Pemex, esta reducción permite disminuir el pago de intereses, liberar recursos para proyectos productivos y reducir los riesgos relacionados con el refinanciamiento de la empresa.

Asimismo, destacó que las agencias calificadoras Fitch y Moody’s mejoraron la evaluación crediticia de Pemex a finales de 2025, con incrementos de dos y tres escalones, respectivamente.

En cuanto a los compromisos con proveedores y contratistas, el director general informó que la petrolera destinó 952 mil millones de pesos a estos pagos durante un periodo de 21 meses, correspondiente a 2025 y 2026.

Juan Carlos Carpio indicó que los adeudos correspondientes a 2025 están cubiertos prácticamente al 100%, mientras que los compromisos de 2026 continúan liquidándose conforme avanza su registro administrativo.

Finalmente, sobre el pasivo laboral, estimado en 200 mil millones de pesos, Carpio señaló que la estrategia contempla atenderlo gradualmente mediante la generación de valor en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos.