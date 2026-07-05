José Ramón López Beltrán reclama a Salinas Pliego por acusaciones de corrupción: “los hechos no cambian por los insultos”

José Ramón López Beltrán reclamó públicamente a Ricardo Salinas Pliego por lanzar acusaciones de corrupción: “los hechos no cambian por los insultos”.

A través de su cuenta de X, José Ramón López Beltrán instó a Ricardo Salinas Pliego a llevar sus quejas ante las instancias legales correspondientes en lugar de limitarse a insultos en las redes sociales.

“Los hechos no cambian por los insultos. Y la verdad tampoco”. José Ramón López Beltrán

José Ramón López Beltrán se lanza contra Salinas Pliego; llama a dejar insultos y presentar pruebas ante las autoridades

Las redes sociales fueron el centro de un nuevo intercambio de mensajes entre José Ramón López Beltrán y el empresario Ricardo Salinas Pliego.

La tensión escaló de manera significativa luego de que se difundieran imágenes de López Beltrán paseando por las instalaciones de Magic Kingdom en Orlando, Florida, en Estados Unidos.

Esto detonó fuertes señalamientos por parte del dueño de TV Azteca, quien cuestionó el origen de los recursos del viaje.

Ante estos ataques directos, López Beltrán sostuvo con firmeza que las descalificaciones verbales carecen de validez jurídica y que la difusión de las mismas no lo transforma en una realidad.

Argumentó que el hecho de que Salinas Pliego desconozca sus actividades profesionales no significa que estas no existan de manera pública.

López Beltrán subrayó que lanzar acusaciones en redes sociales sin presentar pruebas tangibles se traduce únicamente en una campaña de difamación personal.

Finalmente, reiteró que los insultos “nunca han sido prueba de nada”, por lo que llamó a Salinas Pliego a que si cuenta con pruebas de sus señalamientos las presente ante las autoridades correspondientes.