Un juez federal dictó sentencia de 60 años de prisión contra José Luis Abarca por el ataque al equipo de futbol Los Avispones en Iguala, Guerrero, ocurrido en septiembre 2014.

El exalcalde de Iguala fue encontrado responsable por los homicidios de seis personas y el delito de homicidio en grado de tentativa de otros estudiantes.

Dicta sentencia de 60 años a José Luis Abarca y 25 personas más por ataque a Los Avispones en Iguala

El Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, Irving Joan González Balleza, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, resolvió cuatro procesos judiciales por los ataques del 26 y 27 de septiembre 2014 en Iguala, la noche en donde también ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Tras esa resolución, emitida el pasado 10 de noviembre, se condenó a José Luis Abarca y 25 personas más por el homicidio calificado de:

Julio César Ramírez Nava

Daniel Solís Gallardo

Julio César Mondragón Fontes

David Josué García Evangelista

Víctor Manuel Lugo Ortiz

Blanca Montiel Sánchez

José Luis Abarca, ex alcalde Iguala (Especial)

Entre las personas sentenciadas también figura el exdirector de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez.

La resolución del juez determinó que José Luis Abarca habría forzado a otros para que cometieran los ataques.

Mientras que Felipe Flores Velázquez fue señalado como autor mediato el delito.

El 26 de septiembre de 2014, el equipo de futbol Los Avispones viajaba hacia Chilpancingo, Guerrero, para regresar a casa tras enfrentarse a La Iguanas.

Durante la madrugada del 27 de septiembre, Los Avispones fueron atacados por sujetos vestidos de negro que dispararon contra su autobús.

Provocando que la unidad de transporte perdiera el control y se impactara. Al ataque dejó como víctimas al jugador de 15 años, David Josué García Evangelista, y al chofer Víctor Manuel Lugo.

Defensa de José Luis Abarca apela sentencia de 60 años

La defensa de José Luis Abarca apeló sentencia de 60 años. Será el Tribunal Colegiado de Apelación quien determine si se confirma o revoca la resolución dictada por el juez.

De acuerdo con Alejandro Rojas, abogado del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca no tenía control de la policía, ya quedes de mayo de 2014 la había entregado al gobierno del Estado.

El abogado también cuestionó el cambio del titular del juzgado previo a la sentencia.