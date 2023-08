El diputado Jorge Triana pidió que la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Anaya, comparezca por libros de texto gratuitos para estudiantes de nivel básico: “Son basura ideológica”, expresó.

Ante una solicitud de amparo en la SCJN para prohibir la impresión de los libros de texto, la SEP informó el 1 de agosto de 2023 que “ha cumplido escrupulosamente el desahogo de requerimientos judiciales”.

El juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México (CDMX) emitió un segundo llamado y estableció un plazo de 24 horas para condicionar la impresión y distribución de los libros de texto.

Sin embargo, la SEP explicó que “no ha sido notificada oficialmente del requerimiento de amparo” y, en caso de que así fuera, emitiría un “mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación”.

En ese contexto, legisladores de oposición como Jorge Triana, pidieron que Leticia Anaya comparezca por los “errores y omisiones” en los libros de texto gratuitos.

Jorge Triana, diputado federal del PAN, consideró que con los nuevos libros de la SEP se busca eliminar el sistema de competencias.

“López Obrador está obsesionado por hacer niños que no puedan competir y ganar”, dijo.

En ese sentido, consideró que los libros de texto gratuitos son “basura ideológica”:

“Y no importa qué partido político sea el que ocupe el gobierno (...) es completamente irracional, por supuesto, antipedagógico, el querer imponer una ideología”, aseguró el diputado del PAN en conferencia de prensa.

Jorge Triana no fue el único que habló al respecto. La senadora panista Kenia López Rabadán pidió precaución a los padres de familia por lo que consideró las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO):

El propio presidente habló de los libros de texto gratuitos durante la conferencia mañanera del 1 de agosto de 2023.

AMLO habló sobre la controversia que generaron los libros de texto gratuitos de la SEP.

Durante la mañanera del 1 de agosto, aseguró que no hay juicio de amparo que impida su impresión y distribución en México.

"No hay ningún juicio de amparo que impida que se distribuyan los libros. No hay nada que impida que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio"

AMLO